7 σημάδια ότι ο οργανισμός σου χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση ανοσοποιητικού

Μπορεί να φταίει η δουλειά, οι υποχρεώσεις ή απλά το γεγονός ότι ξεχάσαμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας, σίγουρα όμως όλοι μας έχουμε περάσει μια περίοδο που το ανοσοποιητικό μας υπέφερε – και μαζί του κι εμείς. Αυτό το σύστημα, όμως, δεν είναι απλά ένας μηχανισμός που ενεργοποιείται όταν κρυώνουμε, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που μας στέλνει σήματα καθημερινά. Το θέμα είναι: εμείς τα ακούμε;

Αν αναρωτιέσαι γιατί τελευταία νιώθεις «κάπως», ρίξε μια ματιά στα παρακάτω σημάδια. Είναι ο τρόπος του σώματός σου να σου πει ότι χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση.

1. Το κρυολόγημα που αρνείται να φύγει

Είναι απολύτως φυσιολογικό να φτερνιστείς μερικές φορές ή να αρπάξεις ένα κρυολόγημα όταν αλλάζει ο καιρός, το πρόβλημα όμως ξεκινά όταν το ένα κρυολόγημα διαδέχεται το άλλο ή όταν μια απλή ίωση σε κρατάει στο κρεβάτι για δύο εβδομάδες αντί για τρεις μέρες.

Η απάντηση εδώ κρύβεται στις βιταμίνες και ειδικά στην D, μια ορμόνη ουσιαστικά που δίνει το «σύνθημα» στα κύτταρα του ανοσοποιητικού να δράσουν έτσι ώστε να πάρει πάλι τα πάνω του – εκτός, λοιπόν, από το «ποια βιταμίνη d να πάρω για να θωρακίσω τον οργανισμό μου», που είναι πολύ βασικό ερώτημα, πρέπει να απαντήσεις και σε άλλα θέματα, όπως στο «ποια διατροφή είναι πλούσια σε βιταμίνη C, ψευδάργυρο και καλά λιπαρά», για να αλλάξεις την εικόνα σου μέσα σε λίγες εβδομάδες.

2. Η κόπωση που δεν περνάει με ύπνο

Σου έχει τύχει ποτέ να κοιμηθείς οκτώ ώρες και πάλι να νιώθεις σαν να σε πάτησε φορτηγό; Τι συμβαίνει όταν αυτό γίνεται συστηματικά; Με απλά λόγια, όταν το ανοσοποιητικό σου είναι εξασθενημένο, το σώμα σου προσπαθεί να εξοικονομήσει ενέργεια για να τροφοδοτήσει τα λευκά αιμοσφαίρια, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί σε λιγότερη διαθέσιμη… ενέργεια για σένα. Αν η εξάντληση έχει γίνει ο μόνιμος σύντροφός σου, ίσως είναι ώρα να αναθεωρήσεις τις προτεραιότητές σου.

3. Το έντερο που έχει τα δικά του «θέματα»

Αν υποφέρεις συχνά από φουσκώματα, καούρες ή αλλαγές στις συνήθειες της τουαλέτας, το μικροβίωμά σου μάλλον είναι σε ανισορροπία και, μπορεί να σου φανεί περίεργο, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της άμυνάς σου κατοικεί στο έντερό σου – εκεί γίνεται η «εκπαίδευση» των κυττάρων σου για το ποιος είναι εχθρός και ποιος φίλος. Και όταν το έντερο υποφέρει, το ανοσοποιητικό ακολουθεί.

4. Μικροτραυματισμοί που «αργούν» να επουλωθούν

Έκοψες το δάχτυλό σου στην κουζίνα και η πληγή κάνει δέκα μέρες να κλείσει; Ή μήπως εκείνη η μελανιά από το χτύπημα στο τραπέζι είναι ακόμα εκεί μετά από δύο εβδομάδες; Η επούλωση των πληγών βασίζεται σε υγιή κύτταρα που σπεύδουν στο σημείο για να το διορθώσουν και, αν η διαδικασία είναι αργή, σημαίνει ότι οι «τεχνικοί» του οργανισμού σου έχουν μείνει από εφόδια.

5. Οι «ακάλεστοι επισκέπτες» που επιστρέφουν

Ο έρπης στα χείλη, οι άφθες στο στόμα ή οι συχνές ουρολοιμώξεις δεν είναι απλή ατυχία, αλλά ιοί και βακτήρια που βρίσκονται ήδη στο σώμα μας και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή της αδυναμίας για να εκδηλωθούν. Όταν το ανοσοποιητικό σου είναι δυνατό, τους κρατάει υπό έλεγχο, όταν όμως «χαλαρώνει», αυτοί οι επισκέπτες κάνουν πάρτι.

6. Το άγχος που σε έχει «γονατίσει»

Δεν είναι τυχαίο το ότι αρρωσταίνουμε αμέσως μετά από μια πολύ πιεστική περίοδο στη δουλειά ή ένα έντονο προσωπικό γεγονός. Για την ακρίβεια, είναι απολύτως φυσιολογικό, καθώς το στρες εκκρίνει κορτιζόλη, η οποία σε μεγάλες δόσεις καταστέλλει τη δράση των αμυντικών κυττάρων. Αν ζεις με το άγχος στο κόκκινο, η άμυνά σου είναι ουσιαστικά εκτεθειμένη κι αυτό είναι κάτι που δεν σώζεται με βιταμίνες – θέλει πιο ουσιαστική αντιμετώπιση.

7. Πόνοι που δεν έχουν προφανή αιτία

Αν νιώθεις τις αρθρώσεις σου βαριές ή τους μυς σου να πονούν χωρίς να έχεις πάει γυμναστήριο, ίσως το σώμα σου βρίσκεται σε μια κατάσταση χρόνιας χαμηλής φλεγμονής. Σε αυτή την κατάσταση, το ανοσοποιητικό σου σύστημα, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, προκαλεί φλεγμονή που «χτυπάει» στους ιστούς σου, προειδοποιώντας σε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το ακούς;

Το σώμα μας είναι μια εκπληκτική μηχανή που ξέρει να αυτοδιορθώνεται, αρκεί να του δίνουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Μην περιμένεις να φτάσεις στο σημείο της πλήρους εξάντλησης για να δράσεις. Άκουσε αυτά τα σημάδια, βάλε λίγο παραπάνω ύπνο στη ζωή σου, κατανάλωσε τις σωστές τροφές και δώσε στο ανοσοποιητικό σου την ώθηση που χρειάζεται – στο τέλος της ημέρας, η υγεία σου είναι η καλύτερη επένδυση που θα κάνεις ποτέ.