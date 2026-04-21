Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος: Να διαγραφεί το πρόστιμο στους μουσικούς του δρόμου που επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Τη διαγραφή του προστίμου που επιβλήθηκε στους δύο μουσικούς του δρόμου στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στάση της για την άσκηση της μουσικής στο δρόμο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Για το γεγονός της ανυπαρξίας ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την άσκηση της μουσικής στο δρόμο

– (παγκόσμιο δείγμα πολιτισμού, busking) – διαχρονικά έχουν πρωτίστως τεράστια ευθύνη οι εκάστοτε διοικήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η κανονιστική διάταξη της Νέας Παραλίας ουδέποτε μπήκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόσθετα, η διοίκηση του Δήμου δεν φρόντισε επαρκώς για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ατόμων ή φορέων. Αντίθετα, θεώρησε σωστό να ξεκινήσει μονομερώς με επιβολή διοικητικών μέτρων και προστίμων.

Ζητάμε την άμεση διαγραφή του εξοντωτικού προστίμου των τριακοσίων ευρώ σε βάρος μουσικών που βιοπορίζονται στο δρόμο.

Ζητάμε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης να οργανώσει άμεση έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με αυτήν την κοινωνική ομάδα (buskers ή μουσικοί στο δρόμο), αλλά και με όλα τα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως το Πανεπιστήμιο, τα ωδεία, τα μουσικά σχολεία κ.ά.

Ο ΣΜΒΕ μπορεί να παρίσταται και να επιδράσει δημιουργικά προσφέροντας τεχνογνωσία.

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους διωκόμενους πλέον μουσικούς, κάτι που σε καμία περίπτωση

δεν είναι ανεκτό από το εργασιακό μας σωματείο και σαφώς δεν τιμά την νέα διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.