Ο Τραμπ ζητά από το Ιράν να μην εκτελέσει οχτώ γυναίκες: “Θα ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τις διαπραγματεύσεις μας”

Την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε έναν διπλωματικό πυρετό για να πραγματοποιηθεί μία συμφωνία που θα οδηγήσει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία νέα ανάρτηση στο Truth Social ζητώντας από την Τεχεράνη να μην εκτελέσει 8 φυλακισμένες γυναίκες.

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, αν το Ιράν δεν πειράξει τις 8 γυναίκες και τις απελευθερώσει, θα ήταν ένα εξαιρετικό βήμα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις.

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είμαι βέβαιος ότι θα σεβαστούν το γεγονός ότι το πράξατε. Παρακαλώ, μην τους κάνετε κανένα κακό! Θα ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τις διαπραγματεύσεις μας!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του.

Trump:



To the Iranian leaders, who will soon be in negotiations with my representatives: I would greatly appreciate the release of these women.



I am sure that they will respect the fact that you did so. Please do them no harm! Would be a great start to our negotiations!!!… pic.twitter.com/FR5OVUCb6G — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ότι θα καταλήξουν με μία πολύ καλή συμφωνία, σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Δεν θέλω να το κάνω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο», είπε αναφερόμενος στην πιθανότητα παράτασης της εκεχειρίας.