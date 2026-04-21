Θεσσαλονίκη: Αλεπουδάκια έπεσαν σε άδεια πισίνα – Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σε μία ιδιαίτερη επιχείρηση διάσωσης κλήθηκαν να επιχειρήσουν πυροσβέστες στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, κλήθηκαν σε σπίτι στο Πανόραμα και τότε έκπληκτοι διαπίστωσαν πως δύο αλεπουδάκια είχαν εγκλωβιστεί στην άδεια πισίνα του σπιτιού!

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση προκειμένου τα δύο ζωάκια να απεγκλωβιστούν από το σημείο.

«Πρώτη φορά διάσωση… μικρά και τρομαγμένα αλεπουδάκια στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Τα βγάλαμε απο την πισίνα και ευτυχώς σε πολύ καλή κατάσταση τα δώσαμε στο Δασαρχείο όπου τα άφησε στο δάσος κοντά στη μαμά τους», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook η πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Δείτε βίντεο από την απελευθέρωσή τους: