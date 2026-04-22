Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η δίκη των μελών της ακροδεξιάς οργάνωσης που βιαιοπραγούσαν κατά αριστερών

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κάθισαν σήμερα (22/4) οι κατηγορούμενοι ως μέλη της εγκληματικής συμμορίας, η οποία φέρεται να δρούσε υπό τον μανδύα ακροδεξιάς συλλογικότητας, με την ονομασία «Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης».

Πρόκειται για 15 άτομα, ανάμεσά τους και δύο που φέρεται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, οι οποίοι μετά την απολογία τους στον ανακριτή είχα κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται και 13 ανήλικοι, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου Ανηλίκων, όπως μεταδίδει το protothema.gr.

Τα μέλη της οργάνωσης, που ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, φαίνεται πως δρούσαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν τον περασμένο Μάιο μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνεται αποδεικτικό υλικό για την παράνομη δράση τους, όπως συνομιλίες μέσω διαδικτύου, βιντεοληπτικό υλικό και άλλα τεκμήρια που επιβεβαιώνουν τη δράση τους.

Υπενθυμίζεται ότι από έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– ρούχα και υφάσμαστα με εθνικιστικά σύμβολα, πλήθος αυτοκόλλητων, βιβλία και έντυπο υλικό που απεικονίζουν εθνικιστικά σύμβολα, σύμβολα ρατσιστικής φύσεως και λογότυπα της οργάνωσης,

– πλήθος οπλισμού (σιδηρογροθιές, μαχαίρια, σπαθί, μεταλλικές και ξύλινοι ράβδοι, κυνηγετικά φυσίγγια, σφεντόνα και πυροτεχνική κατασκευή),

– δύο συσκευασίες περιέχουσες κάνναβη,

– Μία ζυγαριά ακριβείας,

– 33 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

– Έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

– Δύο αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται – είτε ως φυσικοί αυτουργοί, είτε ως συνεργοί, είτε ως ηθικοί αυτουργοί – σε αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως και τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, η δράση της εθνικιστικής οργάνωσης ξεκινά τουλάχιστον από το 2019, με τα μέλη της να έχουν δώσει το «παρών» σε διάφορα περιστατικά που απασχόλησαν τις Αρχές και την επικαιρότητα.

Ένα από αυτά σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στην περιοχή της Σταυρούπολης, όταν ακροδεξιά στοιχεία επιτέθηκαν με πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα, μέσα από το προαύλιο του σχολείου, σε μέλη φοιτητικών παρατάξεων που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών δεν δίστασαν να χαιρετίσουν ναζιστικά, με τις καταγγελίες να αναφέρουν πως η «Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης» δρούσε ανενόχλητη εντός σχολείων στη δυτική πλευρά της πόλης.

Παράλληλα, κατηγορούνται ότι πραγματοποιούσαν «επιδρομές» σε σχολεία της δυτικής Θεσσαλονίκης, τοιχοκολλούσαν αφίσες εθνικιστικού περιεχομένου, μοίραζαν έντυπο υλικό και πετούσαν τρικάκια, ενώ υπήρχαν και καταγγελίες για εμπλοκή μελών τους σε ξυλοδαρμό προσφυγόπουλου στην περιοχή του Ευόσμου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε σήμερα με τη συγκρότηση του Δικαστηρίου σε σώμα (κλήρωση ενόρκων), αλλά και την εξέταση αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι των κατηγορουμένων. Στη συνέχεια το δικαστήριο διέκοψε για την επόμενη εβδομάδα, όπου αναμένεται να εκκινήσει η αποδεικτική διαδικασία.

Στο κατηγορητήριο, το οποίο επικεντρώνεται στο διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους, περιγράφονται, μεταξύ άλλων, επιθέσεις ενάντια σε άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, δύο ληστείες, βανδαλισμοί με ακροδεξιά συνθήματα σε σχολεία, γραφείο πολιτικού κόμματος κ.ά.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων, για εγκληματική συμμορία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών μέσω διαδικτύου, εμπορία ανθρώπων με στρατολόγηση ανήλικων προς τέλεση εγκληματικών πράξεων, επικίνδυνη σωματική βλάβη (ηθική αυτουργία ή απλή συνέργεια σε αυτή), ληστεία (ηθική αυτουργία ή απλή συνέργεια σε αυτή), αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικής εκδηλώσεις, νόμος περί φωτοβολίδων και όπλων.