Μίλτος Καρατζάς για Ακύλα: Θα βλέπουν έναν τύπο να χοροπηδάει, να λέει… Ferto, Ferto, Ferto και δε θα καταλαβαίνουν τίποτα

Ο Μίλτος Καρατζάς μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» και τοποθετήθηκε για τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, αλλά και για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής του.

Αναφερόμενος στον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto», σχολίασε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ακύλας ήταν… εντυπωσιακός. Είναι κάποιος που δεν περνάει ντούκου, τον βλέπεις, μπορεί να τον κοροϊδεύεις, μπορεί να σου φτιάχνει τα κέφια. Αλλά εδώ μιλάμε για Eurovision. Μιλάμε για κάτι που απευθύνεται σε όλη την Ευρώπη και είναι μουσικό.

Εάν ήτανε θεατρικό θα ήταν υπέροχος ο Ακύλας και θα μπορούσε να σκίσει. Αλλά τώρα; Θα βλέπουν έναν τύπο να χοροπηδάει και να λέει “Ferto, Ferto, Ferto”, και δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος που τον στέλνουμε. Εγώ θα προτιμούσα χίλιες φορές να πάει ο Good Job Nicky».

Σε ερώτηση για το αν θα τον δούμε ξανά σε τηλεοπτικό project, απάντησε: «Μου έχουν γίνει πολλές προτάσεις να πάω να είμαι κριτής. Θα το ήθελα από τη μία, αλλά δεν πολυγουστάρω τα talent shows. Νομίζω ότι τα παιδιά φτιάχνονται, αλλά μετά δεν κάνει κανείς τίποτα».

Μίλτος Καρατζάς

