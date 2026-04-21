Μάνος Νιφλής: Η Σία Κοσιώνη είναι δεμένη με τον ΣΚΑΪ, θα μου φαινόταν ξένο να τη δω σε άλλο κανάλι

Ο Μάνος Νιφλής μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» για το τέλος της σεζόν και τα τηλεοπτικά σενάρια της επόμενης χρονιάς.

Στην τελική ευθεία της σεζόν αναφέρθηκε ο Μάνος Νιφλής. «Ούτε που το κατάλαβα, αλήθεια το λέω. Αυτό το συζητούσαμε προχθές με όλη την ομάδα, και δεν κατάλαβα πώς φτάσαμε να έχουμε περάσει το Πάσχα και να είμαστε στην τελική ευθεία. Το συμβόλαιό μου είναι και για την επόμενη χρονιά και θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει τίποτα», σημείωσε ο δημοσιογράφος.

Σχετικά με τα σενάρια για τη Σία Κοσιώνη, σχολίασε: «Θεωρώ πάντως ότι η Σία Κοσιώνη είναι δεμένη με τον ΣΚΑΪ. Δηλαδή, θέλω να πω, ανήκει στην καρδιά της οικογένειας του ΣΚΑΪ. Θα μου φαινόταν πολύ, πολύ έτσι ξένο να τη δω σε άλλο κανάλι. Είναι τόσο ταυτισμένη με τον ΣΚΑΪ που θα μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο».

Τέλος, για το δίδυμο Μαλέσκου – Κωνσταντάρα και το αν θα συνεχίσουν, ο Μάνος Νιφλής απάντησε: «Παρότι τα καμαρίνια μας είναι δίπλα-δίπλα, δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Όχι δεν το ξέρω… Έχω ακούσει απαντήσεις της Ιωάννας και του Λάμπρου για τη συνεργασία. Είναι η περίοδος που θα δούμε και θα διαβάσουμε πάρα πολλά. Ας κατασταλάξει… κάτσε να δεις τι γίνεται. Να σου θυμίσω πώς ξεκίνησε αυτή η περίοδος πέρσι και πώς κατέληξε, να φτάσουν φέτος να μην έχουν καμία σχέση με αυτά που είχαν συμφωνηθεί. Έτσι, για όλους».