MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο “Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο 2ος και ο 3ος οριστικός πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», σύμφωνα με τους οποίους εντάσσονται περισσότεροι από 37.000 πολίτες από όλη τη χώρα. Η συνολική μέγιστη επιδότηση για αυτές τις αιτήσεις ξεπερνά τα 125.000.000 ευρώ.

Το ΥΠΕΝ σημειώνει ότι περισσότεροι από 1.700 νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και τη στόχευσή του στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος:

https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/ .

Η καταληκτική ημερομηνία δέσμευσης των επιταγών της 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής ορίζεται στις 30/05/2026.

Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των επιταγών 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής (και των αιτημάτων εξαργύρωσης) ορίζεται στις 25/06/2026.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101(Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)
  • Οι προμηθευτές στα τηλέφωνα 213 151 3075 και 213 151 3355

(Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)

Εναλλακτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις:

allazothermansi.thermosifona@prv.ypeka.gr (ωφελούμενοι)

allazothermansi.thermosifona.suppliers@prv.ypeka.gr (προμηθευτές).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

