Πάτρα: Συνελήφθη 12χρονος που λήστεψε πεζό με την απειλή μαχαιριού

Στην σύλληψη ενός 12χρονου για ληστεία με την απειλή μαχαιριού προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πάτρα ενώ παράλληλα δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, ο ανήλικος προσέγγισε πεζό άνδρα και, υπό την απειλή μαχαιριού, του αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της πόλης, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 12χρονο και τον προσήγαγαν στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και συνελήφθη. Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.