Πάτρα: Συνελήφθη 12χρονος που λήστεψε πεζό με την απειλή μαχαιριού

Στην σύλληψη ενός 12χρονου για ληστεία με την απειλή μαχαιριού προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πάτρα ενώ παράλληλα δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, ο ανήλικος προσέγγισε πεζό άνδρα και, υπό την απειλή μαχαιριού, του αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της πόλης, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 12χρονο και τον προσήγαγαν στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και συνελήφθη. Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Πάνος Καλίδης για το συμβάν με συνεργάτη του στη σκηνή: Σε μία κακή στιγμή θα ξεφύγει και ένα βρισίδι

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ιταλοί στρατιώτες παρέδωσαν νέο άγαλμα του Ιησού στο χωριό Ντεμπέλ του νοτίου Λιβάνου- Ικανοποίηση της Μελόνι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 60χρονος που εκκρεμούσαν δύο βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 27 λεπτά πριν

Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Γνωστός παγκόσμιος πρωταθλητής στην Εθνική Οδό μετέφερε 1.150.000 ευρώ σε μετρητά μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ