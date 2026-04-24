Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα σε ιατρείο ογκολόγου μετά από καταγγελίες για “φακελάκια” – Δείτε βίντεο

Παρέμβαση σε ιατρείο ογκολόγου στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε η αντιεξουσιαστική συλλογικότητα Ρουβίκωνας, επικαλούμενη καταγγελίες ασθενών για χρηματικά ανταλλάγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη της ομάδας μετέβησαν στο ιατρείο του γιατρού και προχώρησαν σε ανάρτηση πανό στο μπαλκόνι του χώρου, στο οποίο αναγραφόταν ότι ο συγκεκριμένος ογκολόγος λαμβάνει «φακελάκια» από ασθενείς του. Η ενέργεια εντάσσεται, όπως υποστηρίζουν, σε δράσεις «δημόσιας καταγγελίας» περιπτώσεων διαφθοράς στον χώρο της υγείας.

Σε σχετική ανάρτησή της, η οργάνωση στρέφεται προσωπικά κατά του γιατρού, κατηγορώντας τον για συστηματική εκμετάλλευση καρκινοπαθών. Όπως αναφέρει, πρόκειται για «αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αισχροκέρδειας», ενώ υποστηρίζει ότι ζητούσε επανειλημμένα χρηματικά ποσά από ασθενείς για την παροχή υπηρεσιών που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα έπρεπε να παρέχονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

#rouvikonas ♬ original sound – Rouvikonas @_rouvikonas_ [Θεσσαλονίκη] Παρέμβαση στο γραφείο του ογκολόγου Διδάγγελου Παύλου, για φακελάκια από καρκινοπαθείς Ο Διδάγγελος Παύλος αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της αισχροκέρδειας, την οποία ο νεοφιλελευθερισμός επιτάσσει να γίνει κανονικότητα, τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Είναι ογκολόγος μεγάλης υπόληψης, δεδομένου ότι ταυτόχρονα τελεί χρέη Γενικού Γραμματέα στην Επιστημονική Ένωση Υγειονομικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι λοιπόν πιστεύει πως με άνεση και δίχως καμία τιμωρία μπορεί να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την «ιδιότητα» του ως άνθρωπος αναμεμειγμένος στην πολιτική και οικονομική διαπλοκή, καθώς και τα βάσανα των ασθενών, για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη για την τσέπη του. Επανειλημμένα ζητάει φακελάκια από καρκινοπαθείς, κάνοντας το σύστημα αυτό δεύτερο επάγγελμα και πατώντας πάνω στην ανάγκη των ανθρώπων την πιο ευάλωτη στιγμή τους – τη στιγμή που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα ζητήματα υγείας και χρήζουν άμεσης βοήθειας. Ο Διδάγγελος ζητάει εκατοντάδες ευρώ για την κάθε μία υπογραφή που βάζει, ώστε να μπορέσει ο ασθενής να ξεκινήσει τις χημειοθεραπείες – κάτι το οποίο στην πραγματικότητα ο ασθενής δικαιούται και ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να παρέχει άνευ πληρωμής. Έτσι, με δεκάδες ασθενείς, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να χρειαστεί να κάνουν αρκετές χημειοθεραπείες, ο Διδάγγελος συσσωρεύει υπέρογκα ποσά μαύρου και ανήθικου χρήματος. Η ιατρική δεοντολογία και ο σεβασμός προς τον ασθενή, την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια αποτελούν άγνωστες λέξεις για τον ίδιο. Η απληστία και η παντελής έλλειψη κατανόησης και ενσυναίσθησης προς τους ανθρώπους που υποφέρουν συνοψίζονται στη χαρακτηριστική φράση που έχει πει σε καρκινοπαθή ασθενή: ότι αν δεν είχε τα χρήματα που ζητάει μαζί του εκείνη την ώρα, δεν θα έβαζε την υπογραφή του για την έγκριση της χημειοθεραπείας. Αυτή η περίπτωση αυθαιρεσίας και απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής φυσικά δεν είναι μεμονωμένη. Καθημερινά το σύστημα υγείας υπονομεύεται από το κράτος και τους «εμπόρους της υγείας», οι οποίοι, αντί να παράγουν το έργο και το λειτούργημα που υποτίθεται πως ορκίστηκαν ότι θα κάνουν, ψάχνουν τρόπους να πλουτίσουν ακόμη περισσότερο χωρίς κανένα ηθικό φραγμό. Η αυτοπροβολή και η προσποίηση του συγκεκριμένου ότι υπηρετεί κρατικούς θεσμούς είναι η τέλεια κάλυψη της διαφθοράς του, ώστε να συνεχίζει να δρα ανενόχλητος. Φυσικά, τίποτα δεν γίνεται χωρίς τις ευλογίες του κράτους και όσων του κάνουν πλάτες. Η αίσθηση παντοδυναμίας του Διδάγγελου, που του επιτρέπει σαν βδέλλα να ρουφάει το αίμα των ασθενών, είναι αλληλένδετη με το γεγονός ότι έχει τις καλύτερες σχέσεις με στρατιωτικούς και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και με ανθρώπους του Υπουργείου Υγείας. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο εν λόγω άνθρωπος πολλάκις έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά νέους φαντάρους, εκμεταλλευόμενος με αυτόν τον τρόπο τη θέση ισχύος του απέναντί τους. Όπως είναι αναμενόμενο, την παραβιαστική συμπεριφορά του τη συγκαλύπτουν ένα σύστημα εξίσου διεφθαρμένο και αμέτρητα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με τα οποία συνεργάζεται. Φαίνεται λοιπόν ότι άνθρωποι σαν τον Διδάγγελο πλάθουν το εγκώμιο του στρατιωτικού θεσμού για τα μάτια του κόσμου, ενώ το μόνο τους μέλημα είναι να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους και τη δίψα τους για χρήμα. Έτσι λοιπόν είναι πασιφανές πως έχουμε να κάνουμε με έναν τύπο βαθιά εξουσιαστή – τόσο ιδεολογικά όσο και υλικά – αφού οι συσχετισμοί δυνάμεων, πολιτικοί, ταξικοί αλλά και υλικοί, φαίνονται να είναι υπέρ του. #ρουβικωνας

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για απαίτηση «εκατοντάδων ευρώ» για κάθε ιατρική υπογραφή που σχετίζεται με την έναρξη θεραπειών, όπως οι χημειοθεραπείες, με την οργάνωση να καταγγέλλει ότι ο γιατρός εκμεταλλευόταν την ευάλωτη κατάσταση των ασθενών προκειμένου να αποκομίσει παράνομα κέρδη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του καταγγελλόμενου γιατρού, ενώ παραμένει άγνωστο αν έχει κινηθεί κάποια θεσμική διαδικασία διερεύνησης των καταγγελιών.