MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Γενοκτονία Αρμενίων: Η ιστορική μνήμη επιβάλλει διαρκή εγρήγορση ώστε τα τραγικά γεγονότα της Ιστορίας να μην επαναληφθούν

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σημερινή 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία αναφέρεται, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζοντας ότι «στη σημερινή διεθνή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από κρίσεις, συγκρούσεις και αβεβαιότητες, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η προσήλωση στην ειρήνη, στη συνεννόηση και στη συνεργασία των λαών». «Η ιστορική μνήμη επιβάλλει διαρκή εγρήγορση, ώστε τα τραγικά γεγονότα της Ιστορίας να μην επαναληφθούν ποτέ», προσθέτει ο κ. Τασούλας.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοπκρατίας επισημαίνει:

«Σήμερα, στην 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενός από τα πλέον αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τιμούμε τη μνήμη του ενάμισι εκατομμυρίου θυμάτων.

Η μνήμη αυτή αποτελεί αδιαπραγμάτευτο χρέος, τόσο απέναντι στα θύματα όσο και απέναντι στην ιστορική αλήθεια, ώστε η λήθη να μη μετατρέπεται σε αιτία αναθεωρητισμού, βίας και μισαλλοδοξίας.

Ελλάδα και Αρμενία συνδέονται με διαχρονικούς δεσμούς, σφυρηλατημένους μέσα από κοινές δοκιμασίες, αλλά και μέσα από μια σταθερή σχέση αλληλεγγύης, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Στη σημερινή διεθνή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από κρίσεις, συγκρούσεις και αβεβαιότητες, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η προσήλωση στην ειρήνη, στη συνεννόηση και στη συνεργασία των λαών. Η ιστορική μνήμη επιβάλλει διαρκή εγρήγορση, ώστε τα τραγικά γεγονότα της Ιστορίας να μην επαναληφθούν ποτέ».

Κωνσταντίνος Τασούλας

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

