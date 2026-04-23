Το Ισραήλ αρνείται ότι εξαπέλυσε επίθεση στην στην Τεχεράνη
Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός δεν επιτίθεται στο Ιράν, αφότου ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης.
«Το Ισραήλ δεν επιτίθεται στο Ιράν» είπε αυτή η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Νωρίτερα πάντως ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη «να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν» και περιμένει το πράσινο φως της Ουάσινγκτον για να οδηγήσει τη χώρα αυτή «στην εποχή του λίθου».
