MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικοδομική δραστηριότητα: Αύξηση στα κόστη πρώτων υλών και στα μεροκάματα για νέα κτίρια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σημαντική αύξηση 2,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης σε έργα κατασκευής νέων κτιρίων το α’ τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2025. Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι η αύξηση ήταν 2,7%. 

Σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2025, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 1,1%, ενώ στην αντίστοιχη σύγκριση την προηγούμενη χρονιά η αύξηση ήταν 0,7%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,8% το α’ τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2025, έναντι αύξησης 3,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.

Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 3% και στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 2,6%. Ενώ, σε σύγκριση με τον δείκτη του δ’ τριμήνου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.

Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 1,1% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 1%.

kataskeues times

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών), παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.

Οικοδομική δραστηριότητα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

