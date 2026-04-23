Θανάσης Λάλας: Δεν μιλάω ποτέ για τα προσωπικά μου, με την έννοια που μιλάνε όλοι οι υπόλοιποι

Ο Θανάσης Λάλας έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τη συνάδελφο του, Λιάνα Ζημάλη όπως είδαμε την Πέμπτη στο πρόγραμμα του STAR.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε αφενός στη μεγάλη αλλαγή που κατόρθωσε να σημειώσει στην εξωτερική του εμφάνιση και αφετέρου στους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί, διαχρονικά, να μιλά για την προσωπική του ζωή.

Ειδικότερα, ο Θανάσης Λάλας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ήθελα να πάω σ’ αυτό που ήμουν πριν από 30 χρόνια. Είχα μια διάθεση να ‘μαι πιο ελαφρύς, να κάνω τα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να κάνω επειδή μεγάλωνα κιόλας σ’ αυτά τα κιλά. Δύσκολα πράγματα, βέβαια, καταλαβαίνω όλους τους ανθρώπους που το παλεύουν. Έχω παλέψει και γω πάρα πολύ αλλά βρίσκω ότι οι αλλαγές αυτές δεν είναι απλώς και μόνο σωματικές, πρέπει να το πιστέψεις πολύ μέσα σου. Η απόφαση είναι επαναστατική πράξη”.

“Δεν μιλάω ποτέ για τα προσωπικά μου, με την έννοια που μιλάνε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο η προσωπική μου ζωή. Η προσωπική ζωή κανενός, κατά τη γνώμη μου, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο”.

“Ο γιος μου, από τα 22 του χρόνια, φτιάχνει τη ζωή του. Συναναστρέφομαι και έχω πολύ κοντινές σχέσεις με τον Κωνσταντίνο μου γιατί είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρει σαν άνθρωπος, ένα εξαιρετικό μυαλό, κάθε φορά που συναντιόμαστε έχουμε να πούμε χίλια πράγματα” συμπλήρωσε, επίσης, ο Θανάσης Λάλας στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο STAR.