Κώστας Μπερικόπουλος: «Ο ρόλος μου στο Maestro με βοήθησε πολύ να είμαι πιο “ανοικτός” με τους ανθρώπους»

Με αφορμή τη νέα του θεατρική παράσταση, ο Κώστας Μπερικόπουλος έδωσε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τον επερχόμενο τελευταίο κύκλο του Maestro καθώς και για την αποδοχή που είχε ο δικός του ρόλος στον προηγούμενο κύκλο.

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας στο Maestro, μια σειρά που αγαπήθηκε πολύ τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς μέσα από την προβολή της στο Netflix, αλλά και για τον τέταρτο κύκλο που ετοιμάζετε…

Στο τέλος της τρίτης σεζόν, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης άφησε πολλά θέματα ανοιχτά. Το ήθελε και ο ίδιος πολύ, αλλά υπήρχε και έντονη επιθυμία από το κοινό και το Netflix να υπάρξει τέταρτη σεζόν. Αν και δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Χριστόφορου, νομίζω πως αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν, μια σεζόν γεμάτη ανατροπές και εξελίξεις. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τα γυρίσματα, έκανα κάποια το φθινόπωρο και συνεχίζω τώρα, μετά το Πάσχα, τόσο στους Παξούς όσο και στην Αθήνα.

Αυτή η σειρά ήταν για εμένα μια εξαιρετική εμπειρία από κάθε άποψη. Νιώθω ότι ο Χριστόφορος μου έγραψε με μεγάλη γενναιοδωρία αυτόν τον ρόλο. Ο Δημοσθένης είναι ένας χαρακτήρας πολυδιάστατος που μου έδωσε πολλή “τροφή” για δουλειά. Παρότι υπήρξαν στιγμές που ο ρόλος είχε αρνητικό πρόσημο, μέχρι τουλάχιστον να αποκαλυφθεί η πλήρης δράση του, αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ αγαπητός στον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τη σειρά την παρακολουθούν, εκτός από Έλληνες, πάρα πολλοί ξένοι.

Πιστέψτε με, το καλοκαίρι βρέθηκα σε κάποια νησιά, με σταματούσαν πολλοί τουρίστες για να μου μιλήσουν για το Maestro και για το πόσο τους άρεσε ο ρόλος μου. Ήταν υπέροχη συνεργασία με εξαιρετικούς συναδέλφους και συνεργεία. Επειδή έχω κάνει ελάχιστη τηλεόραση, ο ρόλος αυτός μου άνοιξε μια νέα γέφυρα επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, πέρα από το αμιγώς θεατρόφιλο.

Με βοήθησε πολύ να είμαι πιο “ανοικτός” με τους ανθρώπους. Παράλληλα με τα γυρίσματα, “ψήνονται” και κάποια άλλα όμορφα πράγματα που δεν μπορώ ακόμα να αποκαλύψω. Υπάρχει, ωστόσο, η σοβαρή προοπτική η παράσταση “Λουκής Λάρα”, μια μουσική αφήγηση βασισμένη στη νουβέλα του Δημητρίου Βικέλα, σε μουσική σύνθεση, σύλληψη και σκηνοθετική επιμέλεια του Λευτέρη Βενιάδη, να ταξιδέψει στη Χίο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.