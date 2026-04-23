Στη Λευκωσία ο Μακρόν: Ενίσχυση στρατηγικής συνεργασίας με την Κύπρο σε άμυνα και ασφάλεια

Το βάρος στην άμυνα, στην ασφάλεια και στη στρατηγική συνεργασία Κύπρου και Γαλλίας έδωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στις κοινές δηλώσεις του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία, επιβεβαιώνοντας ότι το Παρίσι βλέπει την Κυπριακή Δημοκρατία ως κρίσιμο εταίρο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου είχε άλλωστε από την αρχή στην ατζέντα ακριβώς αυτά τα θέματα, μαζί με την ενέργεια και την ευρωπαϊκή συνεργασία. Ο Ε. Μακρόν μίλησε για «στρατηγική και ειλικρινή συνεργασία» ανάμεσα στις δύο χώρες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στη γαλλική συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι στην Κύπρο βρίσκεται και αντιπροσωπεία για περαιτέρω συνεργασία σε αυτό το πεδίο.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο Ε. Μακρόν συνέδεσε την αμυντική συνεργασία με τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, λέγοντας ότι το νησί είναι το πέρασμα της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα άνοιξε και τα υπόλοιπα χαρτιά του, αναφερόμενος στις θαλάσσιες μεταφορές, στην ενεργειακή συνδεσιμότητα και στη μετάδοση δεδομένων, μέσα από τον ευρύτερο σχεδιασμό του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, του γνωστού IMEC. Αλλά η βάση του συλλογισμού του ήταν καθαρά στρατηγική. Πρώτα ασφάλεια και σταθερότητα, μετά όλα τα υπόλοιπα.

Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος έστειλε μήνυμα για αποκλιμάκωση στην περιοχή, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και για ανάγκη διπλωματικής διαχείρισης των κρίσεων, με αναφορές στο Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ και στον Λίβανο. Έτσι τοποθέτησε την Κύπρο μέσα σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο όπου η άμυνα, η αποτροπή και η διπλωματία συνδέονται άμεσα.

Πάνω σε αυτό το έδαφος πάτησε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Ευχαρίστησε τη Γαλλία για την ουσιαστική στήριξη στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό και υπογράμμισε τη σημασία του ότι η Γαλλία είναι το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την αναφορά του στο άρθρο 42.7, λέγοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί δίνοντας υπόσταση σε αυτή τη ρήτρα, για να προσθέσει με νόημα ότι «οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα».