Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός για το τροχαίο στη Λιοσίων – Ελεύθερος με εγγύηση ο συνοδηγός της μηχανής

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ανηλίκων ο 16χρονος από το Σουδάν, ο οποίος με τη μηχανή του παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μία 16χρονη μαθήτρια στην οδό Λιοσίων.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, ο 16χρονος Σουδανός ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το τροχαίο ατύχημα, παραδέχθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υποστήριξε ότι φοβήθηκε για τις συνέπειες και γι’ αυτό εγκατέλειψε το σημείο.

«Φοβήθηκα πολύ όταν κατάλαβα τι έγινε επειδή δεν είχα δίπλωμα και για αυτό έφυγα από το σημείο. Οδηγούσα το μηχανάκι επειδή το χρησιμοποιώ για τη δουλειά μου και εκείνη τη στιγμή, φοβήθηκα μην μου το πάρουν. Δεν είχα κανένα δόλο και ανησυχώ πολύ για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης. Χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι αποσωληνήθηκε. Θέλω να βοηθήσω με κάθε τρόπο την ίδια και την οικογένειά της. Όταν συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί αποφάσισα να παραδοθώ στην αστυνομία», φέρεται να είπε κατά την απολογία του στην ανακρίτρια ανηλίκων.

Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα για:

-Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

-Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Ο συνεπιβάτης της μηχανής μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε εγγυοδοσία ύψους 3 χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες και αυτός υποστήριξε πως πανικοβλήθηκε και γι’ αυτό έφυγε από το σημείο του ατυχήματος.

Η δίωξη σε βάρος του αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα:

-Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

-Πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην ίδια δικογραφία, η ιδιοκτήτρια της μηχανής και ο διαχειριστής απολογήθηκαν την Τετάρτη. Η ανακρίτρια ανηλίκων με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα τους άφησε ελεύθερους και επέβαλε τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης μία φορά το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα στον διαχειριστή της μηχανής.

Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για:



-Υπόθαλψη εγκληματία

-Ψευδή κατάθεση

-Ψευδή καταγγελία στις αρχές