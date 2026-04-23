Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Αλβανός που ήταν καταζητούμενος με “ερυθρά αγγελία” της Interpol

Στη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου ατόμου προχώρησαν, χθες το πρωί στην περιοχή της Νεάπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας έπειτα από επικοινωνία με το Τμήμα INTERPOL της Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

Πρόκειται για 61χρονο Αλβανό, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί «Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων» της INTERPOL, που εκδόθηκε από τις Αρχές της Αλβανίας, για το αδίκημα της ληστείας, που έλαβε χώρα στην Κορυτσά Αλβανίας τον Αύγουστο του 2017.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής του στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

