Κ. Χατζηδάκης: Μειώσεις φόρων και στήριξη ευάλωτων η κατεύθυνση της κυβέρνησης

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σταθερά προχωρεί σε μειώσεις φόρων. Έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι: ο ΕΝΦΙΑ, ο φόρος εισοδήματος, εταιρικοί φόροι, έμμεσοι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές. Τα παραπάνω έσοδα στον προϋπολογισμό δεν προκύπτουν λοιπόν από αύξηση φόρων. Προκύπτουν από την μια πλευρά από την ανάπτυξη – έχουμε μεγαλύτερη πίτα και επομένως περισσότερα έσοδα με υγιή τρόπο – και από την άλλη από τα ουσιαστικά μέτρα για περιορισμό της φοροδιαφυγής που αποδίδουν».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Πέρυσι στη ΔΕΘ», υπενθύμισε, «ανακοινώθηκαν πολύ σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις που αφορούσαν εργαζόμενους, οικογένειες με παιδιά και νέους. Φέτος, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί φυσικά κανένα πακέτο γιατί είναι νωρίς και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κρίση στον Κόλπο, η κατεύθυνση σταθερά παραμένει: περαιτέρω μείωση των φόρων και στήριξη των ευάλωτων».

Ενώ απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας είχε αυξήσει τους φόρους «με εξαίρεση, για να είμαι δίκαιος, τον φόρο στα καζίνο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Εκείνοι υπόσχονται σταθερά «λεφτόδεντρα», εμείς μένουμε στη γραμμή για σταθερά βήματα μπροστά».

Ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η συζήτηση για παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας δεν θα υπήρχε αν δεν είχαμε νοικοκυριό όλα τα προηγούμενα χρόνια, εάν δεν είχαμε μείωση της φοροδιαφυγής και συγκράτηση κάποιων λειτουργικών δαπανών ώστε να φτάσουμε να έχουμε πλεονάσματα. «Πριν το 2018 το κενό ΦΠΑ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν 23,5%, τώρα είναι 9,5%, στο ευρωπαϊκό μέσο όρο, επειδή υπήρξαν ουσιαστικές παρεμβάσεις με κοινωνικό χρώμα».

Σε σχέση με τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας βουλευτών ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Στη Βουλή έγινε το αυτονόητο. Όταν 13 βουλευτές ζητούν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους για να ερευνηθεί η υπόθεση από τη δικαιοσύνη και να μην μείνουν σκιές, για ποιο λόγο ένας άλλος βουλευτής να πει όχι, να μην αρθεί η ασυλία. Από εκεί και πέρα η υπόθεση θα πάει στη δικαιοσύνη. Όσοι παρακολούθησαν τη Βουλή θα κατάλαβαν ότι – κατά τη δική μου προσωπική άποψη- οι συνάδελφοι έχουν πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Και η εκτίμησή μου είναι ότι στην πορεία, τουλάχιστον αρκετές περιπτώσεις θα αρχειοθετηθούν. Φυσικά δεν αποφασίζω εγώ, ούτε η κυβέρνηση, αλλά η δικαιοσύνη. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και αυτό που επανέλαβε χθες ο κ. Φλωρίδης στην κα. Κοβέσι είναι να προχωρήσουν οι υποθέσεις αυτές γρήγορα. Όχι μόνο διότι αφορούν σε βουλευτές αλλά και διότι αφορούν την πολιτική ζωή του τόπου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί το ταχύτερο τι πρόκειται να συμβεί με αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε μπροστά. Με σεβασμό στους θεσμούς, αλλά και με ταχύτητα».