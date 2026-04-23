Αναχώρησε από το “Makedonia Palace” η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον τελικό Κυπέλλου: “Φύγαμε για Βόλο” – Δείτε το βίντεο
Intime
THESTIVAL TEAM
Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ολοκληρώθηκε, με τους «ασπρόμαυρους» να αναχωρούν το απόγευμα της Πέμπτης (23/04) με προορισμό την Πορταριά του Πηλίου.
Εκεί θα βρίσκονται για τις επόμενες μέρες και μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, όπου στο Πανθεσσαλικό θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός Κυπέλλου απέναντι στον ΟΦΗ (25/04 20:30).
Κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο “Makedonia Palace” οι άνθρωποι της ομάδας, αλλά και οι παίκτες, φάνηκαν αισιόδοξοι και χαμογελαστοί ενόψει του μεγάλου αγώνα.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ:
Φύγαμε για Βόλο! ⚫️⚪️ #TheFinal2026 #PAOKOFI pic.twitter.com/trzoTXLFSg— PAOK FC (@PAOK_FC) April 23, 2026
