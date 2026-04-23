Δανία: 17 τραυματίες από τη μετωπική σύγκρουση τρένων – Τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση

Τέσσερις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία που προκάλεσε τον τραυματισμό συνολικά 17 ανθρώπων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau επικαλούμενο τις υπηρεσίες υγείας.

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης, ανέφεραν η αστυνομία και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

«Σημειώθηκε ένα σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία.

«Λάβαμε την ειδοποίηση ακριβώς στις 6:30 π.μ.», δήλωσε στο AFP ο Τιμ Σίμονσεν, εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

«Όλοι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από το τρένο κι επομένως δεν έχει παγιδευτεί κανένας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα, όπως έγραψε στο Χ η πυροσβεστική υπηρεσία.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι σπάνια στη Δανία, αλλά το 2019, μια σύγκρουση επιβατικού τρένου είχε ως αποτέλεσμα οκτώ θανάτους και 16 τραυματισμούς.

Τον Αύγουστο του 2025, ένα άτομο σκοτώθηκε έπειτα από τη σύγκρουση τρένου με αγροτικό όχημα.

Το δημόσιο δίκτυο DR μετέδωσε πλάνα από δύο τρένα κίτρινου και γκρι χρώματος που αμφότερα φέρουν εμφανείς ζημιές στο μπροστινό τους τμήμα και είναι ακινητοποιημένα σε μια δασική περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κ. Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουδέποτε εγώ άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα οποιαδήποτε παράνομη μεταχείριση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Θ. Πλεύρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερψηφίσω τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ακυρώνονται λόγω κακοκαιρίας τα εγκαίνια της Ανθοκομικής Έκθεσης Καλαμαριάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κεδίκογλου: Θα υπέβαλα την παραίτηση μου από τον ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

ΔΙΕΘΝΗ 46 λεπτά πριν

Δανία: 17 τραυματίες από τη μετωπική σύγκρουση τρένων – Τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 36 λεπτά πριν

Πιερρακάκης για τα μέτρα στήριξης: Όσα λέει η αντιπολίτευση θα οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή εποπτεία