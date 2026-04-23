Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε η 10η Freskon παρουσία Ανδριανού

«Η Freskon έχει κατακτήσει τη θέση της ως η σημαντικότερη διεθνής συνάντηση για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην ευρύτερη γεωγραφική γειτονιά μας» σημείωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ιωάννης Ανδριανός, από το βήμα των εγκαινίων της 10ης διοργάνωσης του Διεθνούς Εμπορικού Γεγονότος Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

«Είναι τόπος συνάντησης της παραγωγής με την αγορά, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια, που δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες, ώστε τα εξαιρετικά προϊόντα της ελληνικής γης να αποκτήσουν νέες δυνατότητες προβολής, νέες εμπορικές διαδρομές και νέες συνεργασίες» τόνισε, υπογραμμίζοντας πως ταοπωροκηπευτικά αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής παραγωγής.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, σημείωσε πως είναι πολύ σημαντικό που μια τέτοια έκθεση διοργανώνεται εδώ, στην «καρδιά» της Μακεδονίας, στην Ελλάδα, αφού η χώρα μας είναι μία από τις κορυφαίες στην παραγωγή νωπών προϊόντων, τα οποία ταξιδεύουν, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γκιουλέκας και στη Νέα ΔΕΘ μαζί με ένα τεράστιο πάρκο 120 στρεμμάτων που, όπως είπε,θα το απολαμβάνει η Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο της Freskonγια τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, τονίζοντας πως σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, μπορεί η ποιότητα του προϊόντος να είναι αναγκαία συνθήκη, όμως δεν αρκεί από μόνη της, καθώς για να παραμείνει κανείς ανταγωνιστικός, χρειάζεται δίκτυα που να τον στηρίζουν, παρουσία στις σωστές αγορές και πρόσβαση στους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στόχευση που έχει δοθεί από τη φετινή διοργάνωση στη Βαλκανική, αλλά και στην υποδοχή επιχειρηματικής αποστολής από την κεντρική αγορά της Μαδρίτης, μια εξέλιξη-καρπό της εξωστρέφειας της Freskon και προς τη δυτική Ευρώπη.

Προτεραιότητα και διαχρονικός στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι να αναπτύξει συνέργειεςκαι πολιτικές για να μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία της παραγωγής, όπως σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,κ. Γιώργος Κεφαλάς. Τόνισε δε πως η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα στις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών.

Ζωντανό μηχανισμό ανάπτυξης, εξωστρέφειας και συνεργασίας χαρακτήρισε τη Freskon ο αντιδήμαρχος Καινοτομίας, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς του δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Σπύρος Τζελέπης, προσθέτοντας πως η έκθεση έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή σημεία συνάντησης για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Τη συνεχώς ανοδική πορεία του κλάδου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών υπογράμμισε με τη σειρά του ο διευθυντής του περιοδικού ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ, κ. Παναγιώτης Ορφανός, τονίζοντας μάλιστα πως η Freskon έρχεται να συμβάλει στο μάρκετινγκ των προϊόντων και έχει πετύχει να ανεβάσει τη φήμη τους.

ΗFreskon, που εγκαινιάστηκε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 25 Απριλίου, φιλοξενείσε έναν εκθεσιακό χώρο 12.500 τετραγωνικών μέτρων 230 εκθέτες με άμεση παρουσία από 10 χώρες. Έχει προσελκύσει επαγγελματίες από 30 χώρες, εκ των οποίων 122 είναι μεγάλες εισαγωγικές επιχειρήσεις, που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκειά της περίπου 2.600 προγραμματισμένες διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις με τους εκθέτες. Στο επίκεντρο του εμπορικού ενδιαφέροντος βρίσκεται και η ενότητα «FreshConMarket», μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το περιοδικό ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ και φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους παραγωγούς με τους εκπροσώπους της οργανωμένης λιανικής και συγκεκριμένα με 16 λιανεμπορικές αλυσίδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ωράριο της έκθεσης έχει ως εξής: Παρασκευή 10:00 με 19:00 και Σάββατο 10:00 με 17:00.