H Ελένη Χατζίδου αποχώρησε εκτάκτως από το “Breakfast@Star” λόγω αδιαθεσίας – “Έπρεπε να φύγει, δεν νιώθει καλά”

Μία έντονη αδιαθεσία ανάγκασε την Ελένη Χατζίδου να φύγει από το «Breakfast@Star» πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή το πρωί της Πέμπτης (23/04).

Την αποκάλυψη έκανε ο σύζυγός της, Ετεοκλής Παύλου.

Επιστρέφοντας από ένα διαφημιστικό διάλλειμα, ο Ετεοκλής Παύλου ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό ότι η αγαπημένη του σύζυγος, Ελένη Χατζίδου, δεν κατάφερε να μείνει στη θέση της, διότι την ταλαιπωρεί το θέμα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες με την υγεία της και δεν ένοιωθε καθόλου καλά.

«Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Ελένη δεν είναι εδώ. Έπρεπε να φύγει, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Έπρεπε να φύγει, δεν νιώθει καλά. Είναι το θέμα της υγείας της που την ταλαιπωρεί, το ξέρετε από την αρχή της εβδομάδας. Εντάξει, περαστικά. Τι να πω; Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάω κι εγώ να δω πώς είναι», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

«Το πάλεψε πολύ, δεν μπόρεσε όμως να συνεχίσει», πρόσθεσε για την Ελένη Χατζίδου.

Τέλος η ομάδα της εκπομπής ευχήθηκε στην παρουσιάστρια και τραγουδίστρια «περαστικά».