ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας ”Πτολεμαΐδα 5” σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τους ο κοινοβουλευτικός υπεύθυνους Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Φραγκίσκος Παρασύρης και ο γραμματέας του Τομέα Ενέργειας του κόμματος, Κώστας Μαθιουδάκης.

Υπογραμμίζουν ότι «η ”Πτολεμαΐδα 5” έπρεπε να είναι το οχυρό της εθνικής μας ανεξαρτησίας, όχι το μνημείο της υποταγής μας στα εργολαβικά και εισαγωγικά συμφέροντα».

Στην ανακοίνωση τους με τίτλο «Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης», τα αρμόδια στελέχη σχολιάζουν ότι «ζούμε το απόλυτο θέατρο του παραλόγου», καθώς «εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή -ο οποίος μετατρέπει τις αγορές φυσικού αερίου σε πεδίο γεωπολιτικών εκβιασμών- η Ελλάδα επιλέγει να απεμπολήσει επίσημα το δικαίωμά της να χρησιμοποιεί μια εγχώρια πηγή ενέργειας». Σημειώνουν ότι «αντί να θωρακιστούμε απέναντι στην αβεβαιότητα, η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ αποφασίζουν να δέσουν τη χώρα ακόμα πιο σφιχτά στο άρμα του εισαγόμενου φυσικού αερίου» και πως «τη στιγμή που βρίσκεται ήδη στο στάδιο της κατασκευής άλλη μία νέα μονάδα φυσικού αερίου στη χώρα, η κυβερνητική αυτή απόφαση γιγαντώνει την επικίνδυνη ομηρία μας».

Κάνουν λόγο για ενεργειακό αφοπλισμό εν καιρώ κρίσης και κατηγορούν την κυβέρνηση για «εγκλωβισμό στις εμμονές της», καθώς το υπουργείο και η ΔΕΗ «κωφεύουν επιδεικτικά» «την ώρα που ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ ζητά την παράταση λειτουργίας της λιγνιτικής μονάδας ”Πτολεμαΐδα 5” μπροστά στο κίνδυνο ενός μπλακ άουτ τον χειμώνα, λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή που τινάζει στον αέρα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».

Σχολιάζουν ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι «αφού ξοδεύτηκαν 1,5 δισ. ευρώ για μια μονάδα που απαξιώνεται πριν καλά-καλά λειτουργήσει, τώρα η ΔΕΗ καλείται να πληρώσει άλλα 420 εκατ. ευρώ για να την ‘ξεχτίσει’».

Τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι απαιτούνται απαντήσεις και ρωτούν: «ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν αύριο κλείσουν οι στρόφιγγες;».