Η ΕΕ χορηγεί δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία – Το ανακοίνωσε ο Κύπριος ΥΠ.ΟΙΚ

Ανακοινώθηκε επίσημα η απόφαση της ΕΕ να χορηγήσει δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία.

Η κυπριακή προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι η γραπτή διαδικασία για την έγκριση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία και του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει πλέον ολοκληρωθεί, με ομόφωνη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών.

Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραύνος, δήλωσε ότι η εκταμίευση των τόσο αναγκαίων κεφαλαίων για την Ουκρανία θα «αρχίσει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν».

The EU has formally approved a €90 billion loan for Ukraine and a 20th sanctions package against Russia.



The measures were finalized after Hungary lifted its veto.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την εξέλιξη ως «μια σημαντική μέρα για την άμυνά μας και τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι το δάνειο «θα ενισχύσει τον στρατό μας, θα κάνει την Ουκρανία πιο ανθεκτική και θα μας επιτρέψει να εκπληρώσουμε τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις απέναντι στους Ουκρανούς».

Επανέλαβε επίσης τα προηγούμενα σχόλιά του ότι η Ουκρανία θα εργαστεί για να λάβει την πρώτη δόση των χρημάτων «ήδη από τον Μάιο-Ιούνιο».

«Τα κεφάλαια από το ευρωπαϊκό πακέτο θα διατεθούν, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, στην παραγωγή όπλων, στην προμήθεια απαραίτητων όπλων από εταίρους που δεν παράγουμε ακόμη στην Ουκρανία, καθώς και στην προετοιμασία του ενεργειακού μας τομέα και των κρίσιμων υποδομών για τον επόμενο χειμώνα», ανέφερε.