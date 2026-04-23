“Βιολάντα”: “Μπλόκο” από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο αίτημα επαναλειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου – Ετοιμάζουν μηνύσεις οι συγγενείς θυμάτων

Σε «τείχος» προσέκρουσε η προσπάθεια της διοίκησης της «Βιολάντα» να επαναλειτουργήσει το δεύτερο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας, όταν κατέθεσε εκ νέου φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία με την σειρά της απέρριψε το αίτημα, καθώς και πάλι εντοπίστηκαν παραλείψεις.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του enikos.gr, η διοίκηση της μπισκοτοβιομηχανίας έχει προχωρήσει σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να ανοίξει το δεύτερο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στο οποίο είχε μπει λουκέτο για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να μην συνέβαινε μια νέα τραγωδία όπως αυτή με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Έτσι, πριν από περίπου 15 ημέρες, κατατέθηκε, από την πλευρά της διοίκησης της «Βιολάντα», εκ νέου φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ζητώντας την επαναλειτουργία του δεύτερου εργοστασίου. Από την πλευρά της, απέρριψε το σχετικό αίτημα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, εντοπίστηκαν ξανά παραλείψεις στο ζήτημα της πυρασφάλειας.

«Δεν γνώριζα για την οσμή του υγραερίου»

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, χθες (22/04) πέρασε εκ νέου το κατώφλι του ανακριτή Τρικάλων, για την συμπληρωματική απολογία του, κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά και για την πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς υπενθυμίζεται ότι εκτός από τις πέντε νεκρές εργάτριες, άλλοι επτά εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από την φονική έκρηξη.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε, για ακόμη μία φορά, ότι γνώριζε για την οσμή υγραερίου στο εργοστάσιο, ενώ φέρεται να επεσήμανε πως παραμένει στο πλευρό των οικογενειών των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους, ζητώντας εκ νέου την αποφυλάκισή του.

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας κρατείται προσωρινά από τις 18 Φεβρουαρίου, καθώς οι δικαστικές Αρχές δεν είχαν κάνει δεκτό το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης που είχε καταθέσει. Η πλευρά του κατηγορούμενου, προσέφυγε κατά της απόφασης, και τώρα μένει να φανεί εάν το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει να αφεθεί ελεύθερος ή να παραμείνει στη φυλακή.

Μηνύσεις από τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας

Παράλληλα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το enikos.gr, οι συγγενείς των θυμάτων της έκρηξης, που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους πέντε εργαζόμενες, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να καταθέσουν μηνύσεις προς κάθε υπηρεσία, που θεωρούν υπεύθυνη για την τραγωδία.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να στραφούν ενάντια στους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς των θυμάτων, με τις παραλείψεις τους και τους ελλιπείς ελέγχους στο εργοστάσιο, δεν απέτρεψαν την φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στο κάδρο των ευθυνών που επιρρίπτουν οι συγγενείς, βρίσκονται η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Διεύθυνση Πολεοδομίας του δήμου Τρικκαίων, η Πυροσβεστική καθώς και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

