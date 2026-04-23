Κατερίνα Διδασκάλου: Βανδάλισαν αφίσα και αφαίρεσαν το πρόσωπό της – “Είναι ανατριχιαστικό”, είπε η ηθοποιός

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη με «πρωταγωνίστρια» την Κατερίνα Διδασκάλου, καθώς άγνωστος βανδάλισε μία τεράστια αφίσα της ηθοποιού έξω από το θέατρο που παίζει, αφαιρώντας το πρόσωπό της.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα μίλησε για το συμβάν στην εκπομπή «Το πρωινό», σημειώνοντας ότι ήταν σοκαριστικό για εκείνη. Τα όσα είπε η Κατερίνα Διδασκάλου προβλήθηκαν την Πέμπτη (23.04.2026).

«Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή ήταν λίγο σοκ. Είπα “ώπα, τι έγινε τώρα;”. Τι μπορεί να συνέβη; Στην αρχή είναι ανατριχιαστικό. Αλλά στεναχωρήθηκα και για την καταστροφή που έγινε, γιατί αυτή η αφίσα είναι τεράστια και αυτό σημαίνει πρόσθετα έξοδα τώρα για τον παραγωγό μας, που θα αναγκαστεί να την αλλάξει φυσικά. Μα το έχουν κόψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν το έχουν κόψει άτσαλα για να το καταστρέψουνε. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός για το ατυχές περιστατικό.

Παράλληλα, η Κατερίνα Διδασκάλου σημείωσε ότι δεν έχει haters.

«Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στο θέατρο μόνο καλά μου λένε, δεν ακούω αρνητικά πράγματα και στο Instagram ποτέ δεν μου γράφει κάποιος κακόβουλα ή αρνητικά σχόλια», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάποιος ήθελε πάρα πολύ αυτό το πρόσωπο. Δεν είναι “βανδαλισμένη”. Δηλαδή, να είχαν βάλει μουστάκια και κέρατα. Μα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχει κάνει ώρα αυτός για να το κάνει. Το έστειλα στα παιδιά μου και μου λένε “κάποιος που θέλει πολύ να σε έχει στο δωμάτιο του”.

Εντάξει, αυτά δεν είναι για να φοβόμαστε, δεν βγαίνει η ζωή με φόβο. Υπάρχουν κάμερες γύρω γύρω στη Συγγρού, όχι απ’ έξω απ’ το θέατρο, αλλά θα βρούμε τον δράστη, πού θα πάει», συνέχισε να λέει η Κατερίνα Διδασκάλου για το περιστατικό με την αφίσα της.