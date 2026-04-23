Δανία: Σε ανθρώπινο λάθος φέρεται να οφείλεται η μετωπική των δύο τρένων, πέντε τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση – Δείτε βίντεο

Πέντε σοβαρά τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης μετά τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων που έγινε νωρίτερα, 40 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας της χώρας, με συνολικά 18 τραυματίες.

«Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στο ατύχημα. Ανάμεσά τους, πέντε κρίνεται πως είναι σε σοβαρή κατάσταση», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ειδικό στους σιδηρόδρομους, αν και οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται, είναι πολύ πιθανό το περιστατικό να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, με τον έναν από τους δύο οδηγούς να μην είδε το κόκκινο φανάρι της σήμανσης και να συνέχισε την πορεία του.

Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup.



Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi.



Følg udviklingen her.https://t.co/axywtXzMUu



📷 Steven Knap/Ritzau Scanpix pic.twitter.com/E0iRe2jL9W — Berlingske (@berlingske) April 23, 2026

Συγκεκριμένα, ο Κρίστιαν Μάντσεν, ειδικός στους σιδηροδρόμους στο συνδικάτο IDA της Δανίας, ανέφερε τα εξής:

«Μπορεί ο οδηγός της αμαξοστοιχίας να μην είδε ότι το σήμα ήταν κόκκινο και να συνέχισε την πορεία του. Μια άλλη πιθανότητα είναι ο σταθμάρχης, υπεύθυνος για τη σηματοδότηση στον σταθμό, να έδωσε το πράσινο φως στο τρένο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο και διευκρίνισε ότι σε αυτή η περιοχή χρησιμοποιείται ακόμη ένα «παλιό σύστημα σηματοδότησης».

Από την πλευρά της, η Αστυνομία δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να δώσει τις αιτίες του ατυχήματος, που σημειώθηκε σε δασώδη περιοχή βόρεια της πόλης Χίλεροντ, προς την κατεύθυνση του σταθμού του Κάγκερουπ.

GRAVE ACCIDENTE FERROVIARIO EN DINAMARCA



Dos trenes chocaron de frente al norte de Copenhague.



El impacto ocurrió en una línea entre Hillerød y Kagerup, con 38 personas a bordo. Hay 17 heridos, cinco en estado grave.#Hillerød #Kagerup#Copenhague #Denmark pic.twitter.com/ttPQJVHNS1 — Mario Moray | mariomoray.tv (@mariomoraytv) April 23, 2026

Μεγάλες υλικές ζημιές στους συρμούς

Η μετωπική σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα των δύο συρμών κίτρινου και γκρι χρώματος, με τις καμπίνες να έχουν πλήρως παραμορφωθεί από την πρόσκρουση, και τα παρμπρίζ και τα τζάμια να έχουν γίνει θρύψαλα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο. Τα δύο τρένα και οι μηχανές τους δεν εκτροχιάστηκαν.

Μετέφεραν συνολικά 37 επιβάτες, διευκρίνισε η αστυνομία. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής και τα συνεργεία διάσωσης ολοκλήρωσαν το έργο τους στη διάρκεια του πρωινού, έπειτα από ισχυρή κινητοποίηση της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασθενοφόρων.

Η κοινότητα Χίλεροντ ενεργοποίησε υπηρεσία βοήθειας για να φιλοξενήσει επιβάτες που δεν τραυματίστηκαν και συγγενείς τους.

«Είκοσι ένα άτομα παρουσιάστηκαν στο κέντρο, οι περισσότεροι ήταν από το τρένο που ερχόταν από τον βορρά και πήγαιναν στη δουλειά. Ήταν ανάστατοι από αυτό που συνέβη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μίκαελ Γιόργκεν Πέντερσεν, συντονιστής των υπηρεσιών διάσωσης της κοινότητας.

Τεχνικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στο σημείο από την αστυνομία και η περίμετρος έχει αποκλειστεί.

«Βρισκόμαστε στο σημείο της συγκέντρωσης των απαραίτητων πληροφοριών για το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Υπάρχουν ως εκ τούτου αυτή την ώρα, και θα υπάρξουν ακόμη για ένα διάστημα, πολλές έρευνες, στην προσπάθεια να δούμε πιο καθαρά», δήλωσε ο Μόρτεν Κάαρε Πέντερσεν, ο αρμόδιος αστυνομικός για την περιοχή, στη συνέντευξη Τύπου.

Σοκαρισμένη η δήμαρχος

Από την πλευρά της, η δήμαρχος της γειτονικής πόλης Γκρίσμκοφ, Τρίνε Έγκετβεντ, δήλωσε «σοκαρισμένη» σε μήνυμα στο X. Διευκρίνισε πως ορισμένοι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

«Πολλοί κάτοικοι του Γκρίσμκοφ, εργαζόμενοι και μαθητές παίρνουν αυτό το τρένο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται εντατικά και προσπαθούμε, στο κεντρικό επίπεδο, να σχηματίσουμε μία ακριβή ιδέα του τι έχει συμβεί και να φροντίσουμε ώστε όλοι να λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται», είπε.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι σπάνια στη Δανία, αλλά το 2019, μια σύγκρουση επιβατικού τρένου είχε αποτέλεσμα οκτώ θανάτους και 16 τραυματισμούς.

Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2025, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε έπειτα από τη σύγκρουση τρένου με αγροτικό όχημα.