Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε υπόγειο χώρο δίπλα από γνωστό κέντρο διασκέδασης – Βίντεο από την κατάσβεση

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε δίπλα από γνωστό κέντρο διασκέδασης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα το μεσημέρι, λίγο μετά τις 14:30, ο διπλανός υπόγειος χώρος του κέντρου διασκέδασης “Πύλη Αξιού”. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα για την κατάσβεση 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με το ανάλογο προσωπικό.

Τέλος από τη φωτιά, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, δεν κινδύνεψε κανείς.

