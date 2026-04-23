Ηράκλειο: Ο δολοφόνος της Ελευθερίας είχε βάλει μέχρι και GPS στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί πού πηγαίνει

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ενισχύοντας το σενάριο της εμμονικής συμπεριφοράς του πρώην συντρόφου της, τον οποίο οι Αρχές θεωρούν βασικό ύποπτο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει συσκευή GPS στο όχημα της άτυχης γυναίκας, προκειμένου να παρακολουθεί κάθε της μετακίνηση. Το στοιχείο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της παθολογικής ζήλιας που, σύμφωνα με μαρτυρίες, χαρακτήριζε τη συμπεριφορά του τόσο κατά τη διάρκεια της σχέσης τους όσο και μετά τον χωρισμό.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου εκτιμούν ότι η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, μεταξύ 11:00 και 11:10, κατά τη διάρκεια συνάντησης των δύο κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες.

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να πυροβόλησε την 43χρονη στο κεφάλι, ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού του οχήματός της.

Οι κινήσεις για να καλύψει τα ίχνη του

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μετέφερε τη σορό στα πίσω καθίσματα και επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος, ακολουθώντας μια σειρά κινήσεων που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας.

Πενήντα λεπτά αργότερα, περίπου στις 12.00, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να βαδίζει πεζή στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών. Από εκεί, κάλεσε ένα ταξί και μετέβη στο σπίτι του στις Μαλάδες.

Ακολούθως ο 38χρονος επιβιβάστηκε στο Smart του και επέστρεψε στο παρεκκλήσι με σκοπό να κρύψει τα στοιχεία του εγκλήματος. Πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης και κατευθύνθηκε προς την Αγία Βαρβάρα. Μπήκε στο χωράφι πίσω από ένα βενζινάδικο και έκρυψε το όχημα με τη σορό.

Στη συνέχεια, στις 13:13 το μεσημέρι, καταγράφηκε από κάμερα πεζός να καλεί ταξί και να επιστρέφει εκεί όπου είχε αφήσει το Smart, δηλαδή στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες Ηρακλείου που είχε συναντήσει την Ελευθερία. Μπήκε στο Smart και αποχώρησε.

Από την πρώτη στιγμή ο 38χρονος είχε τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας – και αυτό γιατί υπήρχαν πληροφορίες πως ζήλευε παθολογικά τη 43χρονη (τόσο κατά τη διάρκεια της σχέσης τους όσο και μετά). Οι αστυνομικοί που τον προσήγαγαν, αμέσως παρατήρησαν πως είχε στα χέρια αμυχές και γρατζουνιές, τις οποίες και δικαιολόγησε λέγοντας πως έπεσε με το μηχανάκι, χωρίς φυσικά να πείσει κανέναν.

Η σορός της 43χρονης εντοπίστηκε τελικά το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Απριλίου μέσα στο όχημά της, σκορπίζοντας θλίψη και οδύνη στους συγγενείς της. Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της, ο αδελφός της και οι οικείοι της, που βρέθηκαν στο σημείο και ξέσπασαν σε λυγμούς.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, με τη νέα πληροφορία για την παρακολούθηση μέσω GPS να ρίχνει επιπλέον φως στο προφίλ του φερόμενου ως δράστη και στα κίνητρα πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα.

