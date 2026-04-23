Κύπρος: Μεγάλη ένταση και σύρραξη στο Απόλλων Λεμεσού-ΑΠΟΕΛ – Στο επίκεντρο ο Πάμπλο Γκαρσία – Δείτε βίντεο

Μεγάλη ένταση υπήρξε εντός αγωνιστικού χώρου του “Άλφαμεγα Stadium” μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε Απόλλωνα Λεμεσού και ΑΠΟΕΛ (νίκη των γηπεδούχων με 4-2), με τον προπονητή των δεύτερων, Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε σύρραξη των παικτών, στον… χαμούλη πήραν μέρος και οι δυο πάγκοι των δυο ομάσων, με τον Πάμπλο Γκαρσία να χάνει την ψυχραιμία του και να χρειάζεται η παρέμβαση ανθρώπων του ΑΠΟΕΛ, για να τον συγκρατήσουν.

Με την παρέμβαση των πιο ψύχραιμων, αλλά και κάποιων ανδρών ασφάλειας του γηπέδου, τα πνεύματα τελικά ηρέμησαν και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με κάποια κυπριακά ΜΜΕ, ο λόγος που ο 48χρονος προπονητής του ΑΠΟΕΛ ενεπλάκη στην ένταση, ήταν τα αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, ένα ποτήρι που έπεσε φέρεται να χτύπησε τόσο τον ίδιο όσο και τον βοηθό του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαΐου – Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και απόψε στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16 ώρες πριν

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το “ύστατο χαίρε” στον σπουδαίο ηθοποιό Στέφανο Ληναίο

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές της στον Γιώργο Μυλωνάκη για την ονομαστική του γιορτή – “Να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη”

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ιράν: Εκτελέσθηκε άνδρας που συνδέεται με αντιπολιτευόμενη οργάνωση

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ιάσονας Μανδηλάς: Όταν έχεις δεχθεί μπούλινγκ επειδή είσαι γκέι, δε σκέφτεσαι την πρόταση γάμου