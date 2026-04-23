Μαρία Ιωαννίδου για Δημήτρη Παπάζογλου: Δεν τον βρίζω γιατί θα έρθω στο ίδιο επίπεδο, είναι ντροπή του

Η Μαρία Ιωαννίδου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και αναφέρθηκε στα όσα είπε για εκείνη ο Δημήτρης Παπάζογλου. Έδειξε ιδιαίτερα ενοχλημένη και τόνισε πως δεν τον βρίζει για να μην πέσει στο επίπεδό του. Ο χορογράφος είχε πει για εκείνη πως δεν είχε ταλέντο στο χορό. Πως δεν του άρεσε ποτέ ως χορεύτρια.

Η Μαρία Ιωαννίδου από την πλευρά της, ανέφερε πως ο Δημήτρης Παπάζογλου ήταν μαθητής της. Τόνισε πως εκείνη τον έμαθε να χορεύει και ανέφερε: «Δεν ντρέπεται λίγο; Να μην τον βρίσω; Γιατί θα έρθω στο ίδιο επίπεδο. Τον Παπάζογλου τον είχα στο μπαλέτο μου».

Συνέχισε μάλιστα στο ίδιο πνεύμα και τόνισε: «Εγώ σχεδόν τον έμαθα χορό! Ήταν ένα παιδί που δεν είχε καμία ιδιαίτερη παρουσία, καμία ιδιαίτερη τεχνική, και όλα αυτά του τα προσέφερα εγώ. Τώρα, τι τον έπιασε ξαφνικά, μετά από τόσα χρόνια να ασχοληθεί μαζί μου, με τέτοιους τρόπους… Απορώ. Είναι ντροπή του.

Αυτός χορεύει, εγώ χορεύω, παρόλο που έχει αντιρρήσεις. Και είναι γελοίο, δηλαδή η δασκάλα του δεν χορεύει; Δηλαδή, ήτανε σε μία δασκάλα –γιατί βασικά δασκάλα του ήμουνα– που δεν ήξερε χορό; Έλα μωρέ, αυτά είναι φτηνά για μένα. Τώρα θα ασχοληθώ με τον Παπάζογλου;» είπε.

Στη συνέχεια, η Μαρία Ιωαννίδου εξέφρασε το παράπονό της για την εκπομπή Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια για το γεγονός ότι δεν την έχουν καλέσει. «Ε, φαίνεται δεν αρέσω στη Ζέτα Μακρυπούλια! Είναι γελοίο δηλαδή… Έχω τα περισσότερα χρόνια… άλλωστε σαράντα πέντε και… χρόνια!

Θα τους συνέφερε να μου κάνουν πρόταση. Γιατί και θα άρεσα, και θα έκανα τηλεθέαση. Γιατί ο κόσμος μ’ αγαπάει» σημείωσε και κατέληξε: «Έλα τώρα… Δεν είναι σεβαστικό να μιλάμε για τον Γερμανό και να συγκρίνουμε τη Ζέτα Μακρυπούλια. Γερμανός υπήρξε μόνο ένας. Ένας!».

Τι είχε πει ο Δημήτρης Παπάζογλου για την Μαρία Ιωαννίδου

«Η Μαρία Ιωαννίδου, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δε μου άρεσε ως χορεύτρια. Δε μου άρεσε, δε με άγγιζε. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα, έπαιξε και στις ταινίες του Δαλιανίδη που της δημιούργησε αυτό το χαζοχαρούμενο», σχολίασε ο Δημήτρης Παπάζογλου σε συνέντευξή του στο Happy Day.