Ίθαν Χοκ για τον γάμο της κόρης του Μάγια: Όταν βλέπεις τα παιδιά σου τόσο χαρούμενα, είναι το πιο συγκινητικό πράγμα

Το να βλέπει τα παιδιά του τόσο χαρούμενα, όπως ήταν η Μάγια Χοκ στον γάμο της τον περασμένο Φεβρουάριο, είναι το πιο συγκινητικό πράγμα για τον Ίθαν Χοκ.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του Time 100 Gala την Πέμπτη 23 Απριλίου, ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως ήταν αδύνατο να μην συγκινηθεί, όταν συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία για να την παραδώσει στον σύζυγό της.

«Όταν βλέπεις τα παιδιά σου τόσο χαρούμενα, είναι ίσως το πιο συγκινητικό πράγμα που μπορείς να ζήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ίθαν Χοκ.


Η Μάγια Χοκ παντρεύτηκε τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον στη Νέα Υόρκη, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και αγαπημένους φίλους. Στην τελετή παρευρέθηκε και η μητέρα της, Ούμα Θέρμαν, με την οποία ο Ίθαν Χοκ έχει αποκτήσει ακόμη ένα παιδί.


Ο ηθοποιός μίλησε με τρυφερότητα για τη χαρά που νιώθει βλέποντας τα παιδιά του να βρίσκουν τον δρόμο τους και να δημιουργούν τη δική τους ζωή: «Το να τα βλέπεις να αγαπούν τη ζωή τους και να βρίσκουν ανθρώπους που τα κάνουν ευτυχισμένα είναι ανεκτίμητο».

Λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο, η Μάγια Χοκ είχε δηλώσει στο Page Six πως νιώθει «πολύ τυχερή» που βρήκε τον καλύτερό της φίλο, τονίζοντας πως ο έρωτας έκανε τον γάμο να μοιάζει με κάτι απολύτως φυσικό.

Πηγή: protothema.gr

