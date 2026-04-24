Παναγιώτης Στάθης για “Καλημέρα Ελλάδα”: Γνώριζα εκ προοιμίου πως οι δυσκολίες είναι μεγάλες και οι προσδοκίες ακόμα μεγαλύτερες

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Παναγιώτης Στάθης αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Τύπος Tv και τη συνάδελφο του, Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έκανε με ειλικρίνεια έναν πρώτο απολογισμό της φετινής εμπειρίας στο τιμόνι του “Καλημέρα Ελλάδα” ενώ αναφέρθηκε, με φειδώ, στο τηλεοπτικό του μέλλον.

Tρεις μήνες πριν από το φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν, τι κρατάς από τη φετινή εμπειρία κάνοντας έναν μικρό απολογισμό;

“Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση” που έλεγε και ο σύντροφος Μάο. Προφανώς πρόκειται για μια χρονιά – πρόκληση, με την έννοια της δυσκολίας του εγχειρήματος, αλλά και εξαιρετικά σημαντική, γιατί μαθαίνεις κάθε μέρα πως πρέπει να τοποθετείς ένα – έστω – μικρό λιθαράκι, για να φτιάξεις ένα στέρεο οικοδόμημα. Γνώριζα εκ προοιμίου πως οι δυσκολίες είναι μεγάλες, πως οι απαιτήσεις και κυρίως οι προσδοκίες ακόμα μεγαλύτερες, αφού οφείλαμε να δώσουμε ένα άλλο περιεχόμενο και μία άλλη μορφή στον ιστορικότερο τίτλο της ελληνικής τηλεόρασης.

Έγιναν πολλά, είναι η αλήθεια, αυτή τη χρονιά, δεν διεκδικούμε και… Όσκαρ εύνοιας ή τύχης, αλλά στο τέλος της ημέρας ο καθένας φτιάχνει μόνος του την τύχη του. Άρα, κρατώ την πλούσια εμπειρία και, κυρίως, την επιμονή για τον στόχο.

Κάνεις σκέψεις για την επόμενη σεζόν ή αφήνεις τη ροή των εξελίξεων να σε οδηγεί;

Κάνω σχέδια και επεξεργάζομαι ιδέες. Η δημιουργικότητα είναι συνυφασμένη με τη δουλειά μας, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Βέβαια, δεν ξεχνάμε πως όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει…