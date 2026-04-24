Σοβαρό τροχαίο με μηχανή και δύο τραυματίες στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο και φωτο

THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Γ’ Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο μετέβη προληπτικά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να επέμβει επιχειρησιακά, παρά μόνο να ρίξει πριονίδια στο οδόστρωμα λόγω διαρροής λαδιών. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

