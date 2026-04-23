Νέο σκάνδαλο Tesla: Πόσα εκατομμύρια θα επιστρέψει ο Elon Musk σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην Τουρκία

Ένα σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη γειτονική χώρα, μετά τον εντοπισμό παράνομων πρακτικών που σχετίζονται με τις πωλήσεις αυτοκινήτων.﻿

Μια σοκαριστική υπόθεση έχει έρθει στο φως στην χώρα της Τουρκίας έπειτα από αλλεπάλληλες καταγγελίες αγοραστών, οι οποίοι στράφηκαν κατά της Tesla και οδηγώντας τελικά το Υπουργείο Εμπορίου Τουρκίας στην επιβολή βαριάς διοικητικής κύρωσης.

Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται η πρακτική που ακολούθησε η εταιρεία μετά την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ÖTV) στα αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τον οποίο εκτόξευσε το φόρο από το 10% στο 25%.

Πιο συγκεκριμένα, παρότι εκατοντάδες πελάτες είχαν ήδη ολοκληρώσει την αγορά και εξοφλήσει πλήρως τα οχήματά τους πριν από την αύξηση της 24ης Ιουλίου 2025, η εταιρεία φέρεται να ζήτησε επιπλέον χρήματα αναδρομικά, απαιτώντας ουσιαστικά από τους πελάτες να πληρώσουν έξτρα χρήματα, παρά το γεγονός πως νομικά ήταν ήδη ιδιοκτήτες του οχήματος, έχοντας πληρώσει όλο το προσυμφωνημένο ποσό.

Η πρακτική αυτή θεωρείται παράνομη βάσει της τουρκικής νομοθεσίας, καθώς σύμφωνα με τον Εμπορικό Κώδικα, η τιμή ενός οχήματος «κλειδώνει» από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων. Παρά ταύτα, η Tesla δεν απορρόφησε η ίδια τη διαφορά του φόρου, πληρώνοντας το ποσό στο Τουρκικό Κράτος, άλλα μετέφερε ουσιαστικά το κόστος στους αγοραστές.

Η απόφαση αυτή οδήγησε την εταιρεία στα δικαστήρια, με μεγάλη μερίδα των αγοραστών να ζητάει επιστροφή των χρημάτων τους. Σημειώνεται μάλιστα πως η πρώτη δικαστική απόφαση δικαίωσε αγοραστή, διατάσσοντας την επιστροφή ενός ποσού της τάξεως 5.000 ευρώ εντόκως, ενώ η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το χάρτη και για τις υπόλοιπες αντίστοιχες υποθέσεις που θα εκδικαστούν τον επόμενο καιρό.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εμπορίου Τουρκίας προχώρησε στην επιβολή διοικητικών προστίμων για κάθε μεμονωμένη παράβαση. Αυτό σημαίνει ότι η Tesla αντιμετωπίζει συνολικά 1.347 ξεχωριστές κυρώσεις, με το ύψος κάθε προστίμου να κυμαίνεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, από 10.000 έως 100.000 τουρκικές λίρες.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το πόσο θα είναι το πρόστιμο, ωστόσο εκτιμάται ότι το συνολικό πρόστιμο μπορεί να ξεπεράσει και το 1 εκατομμύριο ευρώ αφού μιλάμε για 1.347 διαφορετικές παραβάσεις.

Σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν και οι πιθανές επιστροφές χρημάτων προς τους πελάτες, οι οποίες, αν γενικευτούν σύμφωνα με την απόφαση του πρώτου δικαστηρίου και η Tesla χρειαστεί να δώσει πίσω το ποσό των 5.000 ευρώ και στους υπόλοιπους αγοραστές (Το ποσό αυτό βέβαια μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα το μοντέλο), ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, να πούμε πως η υπόθεση έχει ήδη λάβει και πολιτικές διαστάσεις, με μερίδα της κοινής γνώμης να επιρρίπτει ευθύνες και στην κυβέρνηση, λόγω της αιφνίδιας αύξησης της φορολογίας στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, με πολλούς να υποστηρίζουν ο τρόπος που κινήθηκε δεν άφησε επαρκή χρόνο προσαρμογής ούτε στις εταιρείες ούτε στους καταναλωτές.