Νέο πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ: Έφυγε από τη ζωή ο μικρός Γιωργάκης από την Αριδαία που έδινε μάχη με τον καρκίνο

Μια ακόμη είδηση που προκαλεί θλίψη και βαρύ πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αφού όπως ενημέρωσε ο ΣΦ ΠΑΟΚ Έδεσσας ο μικρός Γιώργος έχασε την άνιση μάχη με τον καρκίνο.

«Με μεγαλη μας θλίψη σήμερα την ημέρα της γιορτής του αποχαιρετάμε τον ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ ΜΑΧΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟ που δυστυχώς δεν τα κατάφερε στη μάχη που έδινε με το καρκίνο.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΦ ΠΑΟΚ Έδεσσας για τον μικρό Γιώργο.

Αριδαία

