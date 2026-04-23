MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μυτιλήνη: Ξεκινούν από αύριο οι τυροκόμοι της Λέσβου να παραλαμβάνουν γάλα από τους κτηνοτρόφους

|
THESTIVAL TEAM

Οι τυροκόμοι της Λέσβου ξεκινούν από αύριο να παραλαμβάνουν γάλα από τους κτηνοτρόφους, κατόπιν της διαβεβαίωσης από πλευράς του υπουργείου ότι θα ανοίξει το λιμάνι της Μυτιλήνης για την αποστολή των ώριμων τυροκομικών προϊόντων στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου, σχετική με τη θετική αυτή εξέλιξη, μετά τα ολικό lock down που επιβλήθηκε στην αγορά κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου, λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, «παραμένουμε εν αναμονή των επίσημων σχετικών ανακοινώσεων του αρμόδιου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

