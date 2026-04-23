Τ. Θεοδωρικάκος: Εθνικός στόχος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και αυτόν υπηρετούμε

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας αποτελεί εθνικό στόχο και αυτόν υπηρετούμε, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση διαδικασιών και τη στήριξη του επιχειρείν.

«Όλα όσα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο υπηρετούν τη στρατηγική του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, η οποία αποτελεί εθνική ανάγκη», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σημειώνοντας ότι αυτή η στρατηγική αποκτά κρίσιμη σημασία ιδίως σήμερα στις συνθήκες της μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας. «Είναι αναγκαίο να έχουμε ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία, η οποία να είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται με σχετική αυτονομία στις κοινωνικές ανάγκες και στις οικονομικές προοπτικές του τόπου, ώστε η πατρίδα και ο ελληνισμός να είναι βιώσιμοι μέσα σε τόσο δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Όλα αυτά σημαίνουν περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, ισχυρότερη ελληνική βιομηχανία, σύγχρονο πρωτογενή τομέα που να τροφοδοτεί τη μεταποίηση, περισσότερη καινοτομία και ασφαλώς ακόμη περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στους βασικούς πυλώνες του νομοσχεδίου με έμφαση στις διατάξεις για την απλοποίηση στην υποδοχή επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της βιομηχανίας, την αναβάθμιση του ρόλου των logistics, τις αδειοδοτήσεις, τις λαϊκές αγορές, τα προϊόντα made in Greece. Όπως ειδικότερα σημείωσε, με το νομοσχέδιο:

-απλοποιείται η υποδοχή των επενδύσεων. «Οι επενδυτές θα έρχονται σε ένα σημείο, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Θα αξιολογούνται οι προτάσεις τους μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το πάρε δώσε υπηρεσιών αποδείχθηκε ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Σας είχα πει, στον αναπτυξιακό νόμο, ότι 90 μέρες θα γίνεται η αξιολόγηση των προγραμμάτων και αυτό έγινε. Ό,τι λέμε το κάνουμε. Το ίδιο θα ξανασυμβεί και τώρα», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος. Ταυτόχρονα, επανέλαβε ότι όσοι πήραν χρήματα για επενδύσεις που δεν έγιναν, αυτά θα επιστραφούν στο δημόσιο ταμείο, ένα προς ένα ευρώ και εντόκως, ενώ δεν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ξανά στον αναπτυξιακό νόμο, γιατί είναι θέμα τιμής και ισονομίας, όχι μόνο απέναντι στους επιχειρηματίες, αλλά και στους πολίτες. Το ίδιο θα συμβεί και για όποιον παραβιάζει την εργατική νομοθεσία.

-με το νομοσχέδιο λαμβάνεται μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της βιομηχανίας, ιδιαίτερα στην Αττική που συγκεντρώνονται πολλές μονάδες. Ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων, όταν δεν μεταβάλλεται η δραστηριότητα και η περιβαλλοντική τους κατηγορία, θα προχωρά με απλή υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να ζητούνται περιττές εγκρίσεις και χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, όπως είπε.

-Μετά από 70 χρόνια αναχρονιστικής ύπαρξης του έγχαρτου δελτίου βιομηχανικής κίνησης, μπαίνει τέλος και αντικαθίσταται με το Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ένα απλό ψηφιακό εργαλείο με πολλές δυνατότητες διασύνδεσης, όπου τα στοιχεία θα δηλώνονται μια φορά και θα αξιοποιούνται όπου χρειάζονται από το κράτος.

-στο πλαίσιο του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, αναβαθμίζεται ο ρόλος των logistics, με τρόπο που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως κόμβου εφοδιαστικής αλυσίδας στη ΝΑ Ευρώπη. Γίνονται παρεμβάσεις όπως η προσαρμογή των όρων δόμησης για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις Logistics για να αναπτυχθούν υποδομές υψηλών προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας.

-οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων περνούν πλέον στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, μέσω του open business, με σαφείς κανόνες, συγκεκριμένες προθεσμίες και ξεκάθαρο πλαίσιο κυρώσεων. Οι βασικές αρχές, όπως τόνισε ο υπουργός, είναι λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη ευθύνη.

-μετά από ουσιαστική συνεργασία με τον κόσμο των λαϊκών αγορών, διευκολύνονται παραγωγοί και επαγγελματίες, εισάγονται ρυθμίσεις για τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό. Το υπουργείο με νομοτεχνικές βελτιώσεις, υιοθετεί μια σειρά προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε γίνει στην κοινοβουλευτική επιτροπή. Επίσης, θεσμοθετείται η δυνατότητα της αυτοδιοίκησης να αποφασίζει και να κάνει πράξει και λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς, ώστε να μην υπάρχει ενδιάμεσος ανάμεσα στον αγρότη και τον καταναλωτή.

-για την προστασία και την ανάδειξη των προϊόντων made in Greece, εισάγεται ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά, αλλά και για βιομηχανικά προϊόντα με την ενσωμάτωση του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται η έννοια της πιστοποίησης, πέρα από τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα, σε ένα ευρώ φάσμα της ελληνικής παραγωγής που μέχρι σήμερα έμενε απροστάτευτο.

Καθώς ο διάλογος και η διαβούλευση στο στάδιο της κατάρτισης του νομοσχεδίου διήρκεσε οκτώ μήνες, ο υπουργός Ανάπτυξης έσπευσε να υπογραμμίσει τη «σημασία της κουλτούρας του διαλόγου» με την κοινωνία, στην οποία η κυβέρνηση τείνει ευήκοα ώτα και δείχνει βούληση σύνθεσης, όπως είπε. «Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που συνθέτει τις ανάγκες με τους οικονομικούς στόχους και προχωρά την υπόθεση του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, που είναι εθνικό στοίχημα», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κριτική ασκήθηκε από την αντιπολίτευση και για τις διατάξεις που αφορούν την επιθεώρηση ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ουσιαστικά την αναθέτει σε ιδιώτες και ότι αλλάζει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Το πλαίσιο που νομοθετήθηκε το 2018 δεν διαφέρει από το σημερινό σε ό,τι αφορά τους ελέγχους και την παρουσία ιδιωτών, απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης και τόνισε ότι «δεν αλλάζει επί της ουσίας η δημόσια ευθύνη στο σύστημα των Επιθεωρήσεων Εργασίας».

