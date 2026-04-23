Κατερίνα Δαλάκα: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και το μήνυμα στους φίλους της

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κατερίνα Δαλάκα, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες ώρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Θεσσαλονίκη. Η αθλήτρια δημοσίευσε μια φωτογραφία που την δείχνει στο κρεβάτι του νοσοκομείου, καθησυχάζοντας όσους ανησύχησαν για την κατάστασή της.

Παρά το γεγονός ότι στο χέρι της διακρίνεται ο ορός, η ίδια επέλεξε να αντιμετωπίσει την ταλαιπωρία με θετική διάθεση, κάνοντας το σήμα της νίκης προς την κάμερα.

Η ανάρτηση για την πορεία της υγείας της

Θέλοντας να ενημερώσει άμεσα για την εξέλιξη της νοσηλείας της, η Κατερίνα Δαλάκα συνόδευσε τη φωτογραφία με μερικά καθησυχαστικά λόγια, στα οποία ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όλα πήγαν καλά, σας ευχαριστώ πολύ όλους 🙏❤️» Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που την οδήγησε στο νοσοκομείο, η ανάρτησή της δείχνει πως τα δύσκολα πέρασαν και η αθλήτρια βρίσκεται πλέον σε στάδιο ανάρρωσης.