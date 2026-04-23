Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων από αύριο στη 2η Επαρχιακή Οδό

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας επί της 2ης Επαρχιακής Οδού «Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορφής Κισσού» θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Παρασκευή 24 Απριλίου έως και το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 08.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες επί της 2ης Επαρχιακής Οδού «Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορφής Κισσού», στη συμβολή της με την 3η Επαρχιακή Οδό «Θεσσαλονίκης – Πυλαίας – Πανοράματος – Διασταύρωση Χορτιάτη», μπροστά από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «Εστία», στο ρεύμα προς Χορτιάτη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες Θεσσαλονίκη

