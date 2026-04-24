MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη “γέφυρα ζωής” της ΕΛ.ΑΣ. για τον 5χρονο από την Κοζάνη που τραυματίστηκε στο κεφάλι

|
THESTIVAL TEAM

Σε μόλις 18 λεπτά έφτασε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 5χρονος από την Κοζάνη, που χτύπησε στο κεφάλι ενώ έπαιζε σε αυλή σχολείου, χάρη στη συντονισμένη επιχείρηση συνοδείας από αστυνομικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο από την Κοζάνη, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του. Στο ύψος το διοδίων των Ν. Μαλγάρων στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙ.ΑΣ., “Ζ”, Ο.Π.Κ.Ε.) προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διέλευση μέσα από την κυκλοφοριακή κίνηση.

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

Δείτε βίντεο που ανάρτησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης από τη «γέφυρα ζωής»:

Σημειώνεται ότι το 5χρονο παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και η κλινική του εικόνα είναι καλή.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

