Κάλλας: Απαραίτητη η συμμετοχή πυρηνικών εμπειρογνωμόνων στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Την ανάγκη συμμετοχής ειδικών σε θέματα πυρηνικής ενέργειας στις συνομιλίες με το Ιράν υπογράμμισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για μια πιο αδύναμη συμφωνία, που θα καταστήσει την Τεχεράνη ακόμη πιο επικίνδυνη.

«Εάν οι συνομιλίες περιοριστούν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα και δεν υπάρχουν πυρηνικοί ειδικοί στο τραπέζι, τότε θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία πιο αδύναμη από τη συμφωνία του JCPOA», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα που υπογράφηκε το 2015 και από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν το 2018.

Η ίδια τόνισε ότι μια συμφωνία που δεν θα αντιμετωπίζει συνολικά τα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή ενδέχεται να αποδειχθεί ανεπαρκής. «Εάν τα προβλήματα στην περιοχή, τα προγράμματα πυραύλων, η στήριξη προς ένοπλες ομάδες-αντιπροσώπους, καθώς και οι υβριδικές και κυβερνοεπιθέσεις στην Ευρώπη δεν τεθούν στο τραπέζι, τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πιο επικίνδυνο Ιράν», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις της έγιναν ενόψει άτυπης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, όπου αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.