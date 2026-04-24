Θύμα απάτης 87χρονος στην Πιερία: Δήθεν λογιστής τον έπεισε να δώσει πάνω από 20.000 ευρώ σε συνεργάτη του – Φωτο

Μία ακόμα τηλεφωνική απάτη κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Πιερίας με θύμα έναν 87χρονο άνδρα.

Συγκεκριμένα, στη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα και μίας 30χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 87χρονου άνδρα, που έγινε την προηγούμενη ημέρα σε χωριό του δήμου Κατερίνης στην Πιερία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνδρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, προχθές (22/4) το μεσημέρι, συνεργός τους τηλεφώνησε στον 87χρονο, προσποιούμενος τον λογιστή και με διάφορα προσχήματα τον έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δήθεν συνεργάτη του χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι.

Με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 20.800 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα, τα οποία παρέλαβαν τα προαναφερόμενα άτομα.

Ο άνδρας και η γυναίκα που συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν να κινούνται με όχημα σε περιοχή της Ημαθίας. Κατασχέθηκαν 1 κινητό τηλέφωνο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτη λογιστή».

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης. Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».