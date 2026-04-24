Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Βόλο για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στον Βόλο, ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας περιόδου 2025-2026, που θα διεξαχθεί αύριο στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., και ειδικότερα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, θα εφαρμοστούν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το στάδιο, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Ειδικότερα, από τις 08:00 το πρωί του Σαββάτου έως και την πλήρη αποχώρηση των φιλάθλων, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σταδίου, στο τμήμα μεταξύ της οδού Δοξοπούλου και της Περιφερειακής Οδού Βόλου, περιμετρικά του σταδίου. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται μόνο τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) καθώς και τα οχήματα κατόχων VIP καρτών, τα οποία θα εισέρχονται αποκλειστικά μέσω της οδού Δοξοπούλου.

Παράλληλα, από τις 15:00 και έως την αποχώρηση των φιλάθλων, θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Περιφερειακής Οδού Βόλου, στο τμήμα από τον κόμβο Μελισσάτικων έως τον κόμβο Φυτόκου.

Η κίνηση των οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, συγκεκριμένα από τις οδούς Δοξοπούλου, Φυτόκου, Ελευθερίου Βενιζέλου και την Περιφερειακή Οδό Βόλου.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο αστυνομικών μέτρων, με αυξημένη παρουσία δυνάμεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα.