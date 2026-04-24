ΚΑΕ Άρης: Ένας έξω, τρεις μέσα για Πανιώνιο – Τι προέκυψε από την τελευταία προπόνηση

Μετά την ήττα στο Περιστέρι, ο Άρης στρέφει πλέον το βλέμμα του στο εντός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στον Πανιώνιο (25/04, 18:15), επιδιώκοντας τη νίκη που θα του εξασφαλίσει την 5η θέση στο φινάλε της κανονικής περιόδου.

Μπορεί η οικογένεια του Άρη να ζει σε… ρυθμούς Νίκου Γκάλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι οποίοι θα δώσουν το παρών μαζί με τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τον Ρίτσαρντ Σιάο στο ματς με τον Πανιώνιο, όμως το αγωνιστικό κομμάτι προβληματίζει τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Και αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση τεσσάρων παικτών.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, η τελευταία προπόνηση έδειξε ότι ένας μόνο από αυτούς δεν θα είναι διαθέσιμος αλλά ερωτηματικά υπάρχουν σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας των υπόλοιπων τριών, παρότι θα βρίσκονται στη 12άδα.

Πιο συγκεκριμένα εκτός προγράμματος έμεινε ο Ρόνι Χάρελ, ο οποίος μετά από τον τραυματισμό του στον αγώνα με το Περιστέρι, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία. Αυτή έδειξε ότι υπέστη συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αντίχειρα, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τον αυριανό αγώνα. Ο Αμερικανός φόργουορντ άρχισε θεραπεία ώστε να είναι έτοιμος στα πλέι οφ.

Το θετικό είναι ότι ο Ντανίλο Άντζουσιτς προπονήθηκε και τέθηκε στη διάθεση του Μίλιτσιτς, όπως και οι Φόρεστερ και Πουλιανίτης, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχουν ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε μέση και δάχτυλο του αριστερού χεριού αντίστοιχα.

Ο άμεσος συνεργάτης του Κροάτη κόουτς, Διονύσης Αγγέλου, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα: «Έχουμε πλήρη συναίσθηση της σημασίας του αγώνα για τον αντίπαλό μας. Όμως δεν ξεχνάμε κι εμείς ότι το αποτέλεσμα θα κρίνει την 5η θέση που είναι για μας πάρα πολύ σημαντική.

Ο Πανιώνιος είναι μία ομάδα πολύ διαφοροποιημένη απ’ αυτήν που αντιμετωπίσαμε στον πρώτο γύρο. Δεν πρέπει σε καμία έκβαση του αγώνα να αφήσουμε τους γκαρντ τους να βρουν ρυθμό και να σκοράρουν κατά βούληση. Είναι δεδομένη για μας η στήριξη του κόσμου αύριο. Ευελπιστούμε να χαροποιήσουμε τους φιλάθλους μας και να τους δώσουμε αυτό που αξίζουν».