Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 28χρονου από τη Θεσσαλονίκη

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 28χρονου Χρήστου Τσακίρη ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 2 Απριλίου 2026 από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, η περιπέτειά του έληξε χθες (23/4) δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Συγκεκριμένα, ευαισθητοποιημένος πολίτης που συνομίλησε με τον ενήλικα στη περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, τον αναγνώρισε, καθώς είχε ενημερωθεί από το Missing Alert, και τον προέτρεψε να επιστρέψει στους δικούς του ανθρώπους.

Για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε καθοριστική η ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert και η συνδρομή των πολιτών στον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου και στην περίθαλψή του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Χρήστο Τσακίρη και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.

