Δύο σημαντικά έργα προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ δημοπρατεί ο Δήμος Καλαμαριάς

Στη δημοπράτηση δύο σημαντικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, προχωρά ο Δήμος Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν οι διακηρύξεις για την επιλογή αναδόχων, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα εξής έργα:

-Συντήρηση Κτηριακών Εγκαταστάσεων Δήμου Καλαμαριάς

Το έργο αφορά σε εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης δημοτικών αλλά και σχολικών κτηρίων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της ενεργειακής τους απόδοσης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.250.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η καταληκτική ημερομηνία προσφορών έχει οριστεί η 4η Μαΐου.

-Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Καλαμαριάς

Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.008.064,52 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και η καταληκτική ημερομηνία προσφορών έχει οριστεί η 4η Μαΐου.

Η δημοπράτηση των έργων αυτών αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση των υποδομών της Καλαμαριάς, με παρεμβάσεις που απαντούν σε χρόνιες ανάγκες και δημιουργούν τις βάσεις για μια πιο σύγχρονη και λειτουργική πόλη.

«Προχωράμε σε έργα που είχε ανάγκη η Καλαμαριά εδώ και χρόνια και δίνουμε ουσιαστικές λύσεις σε ζητήματα της καθημερινότητας. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα, αλλάζουμε την πόλη, βελτιώνουμε τις υποδομές και δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον για όλους», τονίζει η Δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου.

Ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει με σταθερά βήματα την υλοποίηση έργων ουσίας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο και προχωρώντας με ταχύτητα σε παρεμβάσεις που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών.