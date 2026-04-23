Τάκης Θεοδωρικάκος σε Νίκο Ανδρουλάκη: “Πάρτε πίσω το ‘είστε διεφθαρμένοι’ προς τη Νέα Δημοκρατία”

Στην τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε χαρακτηριστικά στην πρώτη του παρέμβαση:

“Εδώ υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο είναι παράδοση στο Κοινοβούλιο, πολιτικοί Αρχηγοί να έρχονται και να τοποθετούνται όχι πάνω στην ύλη ενός συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αλλά πάνω στην πολιτική επικαιρότητα. Δίνουμε ένα ωραίο πρότυπο στην κοινωνία, στο βασικό δημοκρατικό θεσμό της χώρας, να συζητάμε όχι πάνω σε μια προγραμματισμένη ατζέντα, αλλά πάνω στο τι έχει συζητήσει κάποιος σε κάποιο φόρουμ; Η ερώτηση γίνεται πάρα πολύ ουσιαστικά, σοβαρά και αξιόπιστα.

Προφανώς λοιπόν κύριε Πρόεδρε, στην ομιλία μου πιο μετά σκοπεύω να παρουσιάσω συγκροτημένη την αντίληψή μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Για μια οικονομία η οποία θα κάνει την Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλή.

Για μια οικονομία, η οποία θα δίνει μερίσματα ευημερίας και προόδου σε όλους τους Έλληνες. Γιατί η δική μας αντίληψη είναι να ενώνουμε το σύνολο της κοινωνίας, διασφαλίζοντας την ευημερία όλων των Ελλήνων και επιχειρώντας να μειώνουμε τις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες.

Ο κύριος λόγος όμως που πήρα τώρα το λόγο για να απαντήσω στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι γιατί θέλω να σας πω το εξής: τις τελευταίες εβδομάδες διεξάγεται μία τεράστια επιχείρηση ηθικής απαξίωσης μιας παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, του συνόλου των στελεχών της, της Κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής: στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όταν ο Πρωθυπουργός μού ανέθεσε τα πολύ υπεύθυνα καθήκοντα του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από ένα διάστημα βρήκα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια τα οποία είχαν προέλθει τα τελευταία συνολικά 15 χρόνια. Είχαν πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια χωρίς να κάνουν τις επενδύσεις τους.

Ξεκινήσαμε μία προς μία να επανελέγχουμε την κατάσταση για να υλοποιηθεί ο νόμος, να πάρουμε πίσω εντόκως αυτά τα χρήματα και να τα αποδώσουμε με διαφάνεια στα δημόσια ταμεία για να αξιοποιηθούν από πραγματικές επενδύσεις, που θα έχουν νόημα για την ελληνική οικονομία. Δεν έχω ακούσει μία κουβέντα γι’ αυτό, καμία.

Δεύτερον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς δεύτερη συζήτηση είναι ένα σκάνδαλο διαχρονικό. Θα έπρεπε όλοι μας να ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με το πώς θα γυρίσουν πίσω όλα τα χρήματα που φαγώθηκαν από εκείνους που πήραν πολύ παραπάνω χρήματα από αυτά που εδικαιούντο και πώς θα τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη. Διαδικασίες οι οποίες έχουν εκκινήσει.

Σε ό,τι αφορά στους συγκεκριμένους συναδέλφους, χθες εδώ στο Κοινοβούλιο, ένας προς έναν όλοι συνάδελφοι παρουσίασαν τις θέσεις και τις απόψεις τους με απόλυτη σοβαρότητα και αξιοπρέπεια και ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Διότι είναι και αισθάνονται αθώοι. Αυτή την άποψη έχω σχηματίσει από την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Δεν δικάζω. Ένας βουλευτής, δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος, ούτε εισαγγελέας, αλλά έχει δικαίωμα να έχει άποψη και προφανώς έχει και το δικαίωμα να τη λέει την άποψή του.

Συνεπώς, αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Άλλωστε, και σε αυτό επιμένω πάρα πολύ, κανένας δεν κατηγορείται ότι έχει κλέψει χρήματα ή ότι έχει συνειδητά συμβάλει σε κάτι τέτοιο. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό.

Έχει γίνει μια τεράστια κουβέντα για το ρουσφέτι. Ειλικρινά, σας κοιτάζω στα μάτια, αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι όπως σας βλέπω. Επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι; Δεν υπερασπίζομαι τίποτα. Ούτε θέλω να παριστάνει κανείς μας τον αθώο.

Αλλά ας μιλήσουμε με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ στη χώρα δεν υπήρχε ρουσφέτι; Όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα δεν υπήρχε ρουσφέτι; Θέλω και πιστεύω όλοι πρέπει να το θέλουμε, να υπάρχει ισονομία και τα πράγματα να λειτουργούν κανονικά.

Να λειτουργούν οι θεσμοί και να λειτουργούν και οι υπηρεσίες και να μην υπάρχει πελατειακότητα μεταξύ της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά δεν βρίσκετε ότι είναι πολύ διαφορετική αυτή η συζήτηση από τη συζήτηση ότι ποινικά διώκονται άνθρωποι χωρίς να έχουν ευθύνη τέτοιου είδους για απώλεια χρημάτων από το ελληνικό Δημόσιο; Δεν είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα; Δεν πρέπει να είναι σαφές εκεί έξω αυτό στην κοινωνία;

Και τέλος, επειδή ο κύριος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ντιλάρισμα. Άρση ασυλίας έχουν υποστεί ή μάλλον, για να είμαι ακριβής και με την ίδια τη δική τους θέληση συνάδελφοι για τελείως άλλα πράγματα…”.

Στη δεύτερή του παρέμβαση, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε:

“Κύριε Ανδρουλάκη, κανένας δε βρίσκει το δίκιο του με τις φωνές ούτε με τον φανατισμό. Επίσης, επίσης, θα σας ζητήσω στο βάθος της σκέψης σας, όχι εδώ δημόσια, γιατί ξέρω δεν πρόκειται να το κάνετε, στο βάθος της σκέψης σας αυτό το “είστε διεφθαρμένοι” θα πρέπει να το πάρετε πίσω.

Διότι θεωρώ ότι είναι βαριά αλαζονική συμπεριφορά να επιτίθεστε στο σύνολο των στελεχών και συλλήβδην σε μία παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία, της οποίας η συμβολή στην αποκατάσταση της δημοκρατίας μετά την πτώση της χούντας είναι δεδομένη, όπως και η συμβολή της στο πέρασμα μισού αιώνα δημοκρατίας είναι επίσης δεδομένη.

Άλλωστε, κακά τα ψέματα, πήγε δίπλα, δίπλα όλο αυτό επί δεκαετίες ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις του τόπου, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ.

Το δεύτερο, στο οποίο θέλω να επιμείνω. Πιστεύω ότι ο αφοριστικός λόγος δεν οδηγεί πουθενά. Αν έχετε, κύριοι, στοιχεία για οποιαδήποτε υπόθεση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εισαγγελέα.

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στη δικαιοσύνη συγκεκριμένα, με στοιχεία και αποδείξεις για να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Διαφορετικά, αυτού του είδους η συνωμοσιολογία και οι καταγγελίες με υψηλούς τόνους δεν βγάζει και δεν οδηγεί πουθενά.

Τρίτον, άλλη μια φορά σας το λέω: γιατί δεν ασχολείστε λιγάκι και με αυτά που έχουμε βρει, κύριε Ανδρουλάκη, στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το παρελθόν; Δεν σας ενδιαφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ; Τα προσπερνάτε τόσο εύκολα; Είναι χρήματα του ελληνικού λαού.

Δεν οφείλουμε όλοι μας να κάνουμε τα πάντα για να τα διασφαλίζουμε; Δεν αξίζει να ψάξουμε να βρούμε τι ακριβώς είχε συμβεί; Δεν πρέπει να συνδράμετε σε αυτό; Δεν πρέπει να συμβάλλετε; Ή επειδή εδώ πέρα η πρωτοβουλία της ανάδειξης του προβλήματος βρίσκεται στην ίδια την κυβέρνηση, στον Υπουργό και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχετε το θάρρος να πείτε “καθίστε να δούμε τι έχει συμβεί σε αυτήν εδώ την περίπτωση και τι γίνεται”; Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Όχι, δικαιοσύνη και διαφάνεια αλά καρτ και όπου και όπως μας βολεύει. Και τέλος, επιμένω για το θέμα με τους συναδέλφους. Είναι διαφορετικό πράγμα η άρση της ασυλίας, την οποία μάλιστα ζήτησαν οι ίδιοι και διαφορετικό πράγμα η ενοχή τους.

Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος: η Νέα Δημοκρατία σέβεται απολύτως το θεσμό της δικαιοσύνης και προφανώς σέβεται και το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Άλλωστε, έχει τεθεί σε λειτουργία στις ημέρες της Νέας Δημοκρατίας”.