Μιχαηλίδης: Θα τα δώσουμε όλα για το πρώτο τρόπαιο του νέου αιώνα

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ (25/04) στο Πανθεσσαλικό, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να στέλνει το δικό του μήνυμα για τη μεγάλη αναμέτρηση με τους Κρητικούς.

«Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Σίγουρα πρέπει να αντιδράσουμε, το θέλουμε πάρα πολύ. Θα είναι το πρώτο τρόπαιο του νέου αιώνα. Το θέλουμε για εμάς, για τους εαυτούς μας, για τον σύλλογο, για τον πρόεδρο, για τους φιλάθλους μας και θα το διεκδικήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή», ανέφερε αρχικά ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ.

Για το πως κερδίζεις έναν τελικό: «Όπως είπα, πρέπει να αντιδράσουμε, να μπούμε στο 100% και παραπάνω, να δώσουμε όλη μας την ενέργεια, την ψυχή, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Από εκεί και πέρα, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να κυριαρχήσουμε στο παιχνίδι από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα».

Για αυτό που τους δίνει κίνητρο: «Σίγουρα ο κόσμος που είναι όλη τη χρονιά στο πλευρό μας, αλλά και η πίστη που έχουμε στην ομάδα, και η δουλεία που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά. Από εκεί και πέρα, πρέπει να βάλουμε ψυχή και καρδιά, κι όλα τα άλλα θα έρθουν».

Για αυτό που θα ήθελε να πει στον κόσμο: «Να είναι σίγουρος ότι θα παλέψουμε για παραπάνω από 90 λεπτά, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Να ξέρει ότι θα τα δώσουμε όλα, το θέλουμε πάρα πολύ και θα το αποδείξουμε και το Σάββατο».

Γιάννης Μιχαηλίδης ΠΑΟΚ

